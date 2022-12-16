🎄Праздничное угощение с бананами и соленой карамелью

Этот десерт в передаче "Знаменитости на углях" попробовала приготовить латвийская певица Катрина Гупало. Как у нее шли дела на кухне, смотрите здесь.

Ингредиенты:

200 г печенья Digestive

2 банана

1 лимон (сок и натертая цедра)

соленая карамель или карамельный соус (по вкусу)

1 упаковка сливок

1 ст. л. коричневого сахара

1 ч. л. ванильного сахара Santa Maria

Для декора:

специи Piparkūku от Santa Maria для украшения

2 палочки корицы от Santa Maria

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Приготовление:

Разломайте печенье. Бананы очистите, нарежьте ломтиками, положите в миску. Добавьте лимонный сок, чтобы бананы не потемнели, и перемешайте.

Печенье Фото: Jānis Škapars/TVNET

Взбейте сливки с сахаром в мягкую пену, добавьте натертую цедру лимона.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Выложите раскрошенное печенье, бананы, карамельный соус и взбитые сливки в десертную посуду (стаканы или стеклянные баночки), повторяя слои, пока посуда не будет заполнена.

В завершение посыпьте специями и украсьте палочкой корицы, воткнув ее в десерт.

*Можно удвоить количество ингредиентов и приготовить угощение в одном большом десертном блюде.

Приятного аппетита!

Приготовление десерта Фото: Jānis Škapars/TVNET

Галерея: Катрина Гупало в передаче "Знаменитости на углях"