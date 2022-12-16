Вы можете приготовить этот десерт невероятно быстро, даже если гости уже на пороге. Бананы, воздушные взбитые сливки, соленая карамель и рождественские специи – заманчивая игра вкусов и текстур без лишней суеты, чтобы вы могли насладиться праздником вместе с гостями. Отлично, не правда ли?
🎄Праздничное угощение с бананами и соленой карамелью
Этот десерт в передаче "Знаменитости на углях" попробовала приготовить латвийская певица Катрина Гупало. Как у нее шли дела на кухне, смотрите здесь.
Ингредиенты:
- 200 г печенья Digestive
- 2 банана
- 1 лимон (сок и натертая цедра)
- соленая карамель или карамельный соус (по вкусу)
- 1 упаковка сливок
- 1 ст. л. коричневого сахара
- 1 ч. л. ванильного сахара Santa Maria
Для декора:
- специи Piparkūku от Santa Maria для украшения
- 2 палочки корицы от Santa Maria
Приготовление:
Разломайте печенье. Бананы очистите, нарежьте ломтиками, положите в миску. Добавьте лимонный сок, чтобы бананы не потемнели, и перемешайте.
Взбейте сливки с сахаром в мягкую пену, добавьте натертую цедру лимона.
Выложите раскрошенное печенье, бананы, карамельный соус и взбитые сливки в десертную посуду (стаканы или стеклянные баночки), повторяя слои, пока посуда не будет заполнена.
В завершение посыпьте специями и украсьте палочкой корицы, воткнув ее в десерт.
*Можно удвоить количество ингредиентов и приготовить угощение в одном большом десертном блюде.
Приятного аппетита!
Галерея: Катрина Гупало в передаче "Знаменитости на углях"
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