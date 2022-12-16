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🎄Праздничное угощение с бананами и соленой карамелью

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🎄Праздничное угощение с бананами и соленой карамелью
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Праздничное угощение с бананами и соленой карамелью
Праздничное угощение с бананами и соленой карамелью Фото: Jānis Škapars/TVNET

Вы можете приготовить этот десерт невероятно быстро, даже если гости уже на пороге. Бананы, воздушные взбитые сливки, соленая карамель и рождественские специи – заманчивая игра вкусов и текстур без лишней суеты, чтобы вы могли насладиться праздником вместе с гостями. Отлично, не правда ли?

Этот десерт в передаче "Знаменитости на углях" попробовала приготовить латвийская певица Катрина Гупало. Как у нее шли дела на кухне, смотрите здесь.

Ингредиенты:

  • 200 г печенья Digestive
  • 2 банана
  • 1 лимон (сок и натертая цедра)
  • соленая карамель или карамельный соус (по вкусу)
  • 1 упаковка сливок
  • 1 ст. л. коричневого сахара
  • 1 ч. л. ванильного сахара Santa Maria

Для декора:

  • специи Piparkūku от Santa Maria для украшения
  • 2 палочки корицы от Santa Maria
Фото: Jānis Škapars/TVNET

Приготовление:

Разломайте печенье. Бананы очистите, нарежьте ломтиками, положите в миску. Добавьте лимонный сок, чтобы бананы не потемнели, и перемешайте.

Печенье
Печенье Фото: Jānis Škapars/TVNET

Взбейте сливки с сахаром в мягкую пену, добавьте натертую цедру лимона.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Выложите раскрошенное печенье, бананы, карамельный соус и взбитые сливки в десертную посуду (стаканы или стеклянные баночки), повторяя слои, пока посуда не будет заполнена.

В завершение посыпьте специями и украсьте палочкой корицы, воткнув ее в десерт.

*Можно удвоить количество ингредиентов и приготовить угощение в одном большом десертном блюде.

Приятного аппетита!

Приготовление десерта
Приготовление десерта Фото: Jānis Škapars/TVNET

Галерея: Катрина Гупало в передаче "Знаменитости на углях" 

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