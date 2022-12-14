Пресс-конференция премьер-министра Кришьяниса Кариньша после переизбрания

Напомним, за правительство Кариньша проголосовали 54 депутата, против - 37.

Выборы в Сейм прошли 1 октября, а первое заседание парламента состоялось 1 ноября. Политическим силам, представленным в коалиции, понадобилось два с половиной месяца после выборов, чтобы сформировать правительство.

Коалиция будет иметь незначительное большинство в 14-м Сейме - 54 голоса из 100. Правительство составляют "Новое Единство" с 26 депутатами в Сейме, "Объединенный список" с 15 депутатами и Национальное объединение с 13.

В оппозиции будут работать Союз зеленых и крестьян, "За стабильность", "Прогрессивные" и "Латвия на первом месте".

"Новое Единство" в правительстве будут представлять премьер-министр Кариньш, министр финансов Арвил Ашераденс, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, министр образования и науки Анда Чакша, министр климата и энергетики Раймонд Чударс и министр благосостояния Эвика Силиня.

Нацобъединение представляют министр экономики Илзе Индриксоне, министр обороны Инара Мурниеце, министр культуры Наурис Пунтулис и министр сообщения Янис Витенбергс.

"Объединенный список" в правительстве будут представлять министр здравоохранения Лига Меньгелсоне, министр земледелия Дидзис Шмитс, министр внутренних дел Марис Кучинскис и министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс.

В этом правительстве создана новая должность министра климата и энергетики, которую займет Чударс.

Также введена должность вице-министра. Ранее сообщалось, что каждая из коалиционных партий может иметь право выдвигать не более одного вице-министра. Воспользуются ли этой возможностью и какие партии коалиции, пока неясно.