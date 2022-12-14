Меньгелсоне: в здравоохранении без осознания миссии ничего не получится

Меньгелсоне признала, что решение партийного объединения "Объединенный список" (ОС) выдвинуть ее на эту должность было быстрым и неожиданным, но если бы она не согласилась, нового правительства не было бы.

"Даже прежние министры не хотели брать на себя руководство сектором здравоохранения, и очень жаль, потому что это очень важная и социально чувствительная тема. Это заставляет задуматься, но без осознания миссии тут ничего не сделать, - сказала Меньгелсоне.

Одним из своих приоритетов она назвала здоровье пациента, то есть, если пациент заболел, система здравоохранения должна сделать все возможное, чтобы он как можно скорее вернулся к своей жизни и работе. Меньгелсоне также планирует уделить внимание самочувствию врачей, чтобы они знали, что выбрали свою профессию не зря. "Они должны хорошо чувствовать себя в своей профессии, получать достойную зарплату и понимать, чего от них ждут", - сказала она.