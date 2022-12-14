Ничего нельзя сделать в сфере здравоохранения без осознания миссии, заявила агентству LETA новый министр здравоохранения Лига Меньгелсоне.
Меньгелсоне: в здравоохранении без осознания миссии ничего не получится
Меньгелсоне признала, что решение партийного объединения "Объединенный список" (ОС) выдвинуть ее на эту должность было быстрым и неожиданным, но если бы она не согласилась, нового правительства не было бы.
"Даже прежние министры не хотели брать на себя руководство сектором здравоохранения, и очень жаль, потому что это очень важная и социально чувствительная тема. Это заставляет задуматься, но без осознания миссии тут ничего не сделать, - сказала Меньгелсоне.
Одним из своих приоритетов она назвала здоровье пациента, то есть, если пациент заболел, система здравоохранения должна сделать все возможное, чтобы он как можно скорее вернулся к своей жизни и работе. Меньгелсоне также планирует уделить внимание самочувствию врачей, чтобы они знали, что выбрали свою профессию не зря. "Они должны хорошо чувствовать себя в своей профессии, получать достойную зарплату и понимать, чего от них ждут", - сказала она.
По мнению Меньгелсоне, оплата труда медиков должна быть прозрачной, справедливой, и на это можно было бы обратить внимание в следующем году.
Третьим приоритетом она назвала профилактику и скрининг, чтобы пациент мог в первую очередь у семейного врача максимально быстро определить стадию заболевания.
По ее словам, так будет дешевле, лучше и эффективнее для всех.
"Самое главное - это, конечно, острые проблемы. Мы создали онкоплан, план психического здоровья и другие, и их надо поддерживать. Крайне важна здоровая нация, поэтому необходимо сделать все, чтобы через пять, семь лет мы были самой здоровой нацией в Европе. Мы должны сделать все, чтобы человек не болел, уделяя внимание борьбе с курением, спорту для детей и взрослых и другим вещам", - убеждена Меньгелсоне.
На вопрос о создании своего бюро она ответила, что пока ничего не ясно, но переговоры ведутся.
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