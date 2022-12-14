Настоящую бурю в соцсетях поднял пользователь соцсети TikTok под ником genadijs_e90 - мужчина на своей BMW регулярно нарушает правила дорожного движения и, по его собственным словам, неоднократно был наказан Государственной полицией. В TVNET обратились несколько читателей с вопросом - что должно произойти, чтобы "Геннадий" больше не мог принимать участие в дорожном движении? Обобщили доступную на видео в TikTok информацию, а также связались с Государственной полицией, чтобы получить от стражей порядка комментарий.
Видео ⟩ Многократно задерживался и продолжает ездить без прав. Интернет взбудоражил очередной "тиктокер"
Видео: Компиляция видео, опубликованных "Геннадием" в TikTok
В Twitter по поводу "Геннадия" даже возникла серьезная дискуссия. Мужчина вечером во вторник, 13 декабря, опубликовал в TikTok несколько видео, на которых, возможно, он двифтует, что трактуется как агрессивное вождение.
Policijas bezdarbība “Genādija” lietā ir fenomenāla 🤬— Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) December 13, 2022
Kad nositīs kādu, tad aizbrauks un pierakstīs līķa datus?
Kāpēc jūs esat tādi mīļuki pret “Genādiju”? Viņš ir kādam inspektoram rada gabals? Kauns nav @Valsts_policija ? Tiesību nav, skate nav, OCTA nav, n reizes sodīts … pic.twitter.com/MziBEYl8WB
Один из пользователей Twitter обратил внимание на то, что такие развлечения "Геннадия" - регулярны. В то же время видимой на видео BMW с номером MK-9687 в дорожном движении запрещено участвовать с 23 декабря 2021 года.
Портал TVNET уже какое-то время следит за развлечениями "Геннадия". На опубликованных им видео видно безрассудное вождение, которое подвергает опасности других участников дорожного движения. Мужчина также стал виновником нескольких ДТП.
На одном из видео "Геннадий" сам рассказывает, что полиция его останавливала уже несколько раз. На конкретном видео мужчина говорит, что это был уже 13-й раз. В свою очередь в другом видео "Геннадий" признается, что ему вообще запрещено принимать участие в дорожном движении, так как у него нет прав. Кроме того, его BMW снята с учета в CSDD.
На снятом летом видео он рассказывает, что освободился из тюрьмы - прошлым вечером он был задержан, поэтому нужно было привести в порядок бумаги и провести ночь "на седьмом небе". Полиция конфисковала его машину. "Геннадий" рассказал, что в этой конкретной ситуации его ошрафовали примерно на 800 евро.
На одном видео он вспоминает, что бывал "на седьмом небе" уже несколько раз. "Седьмым небом" называют следственный изолятор, находящийся на седьмом этаже главного здания Государственной полиции в Чиекуркалнсе.
Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы узнать об эпопее с "Геннадием" больше. В моменту публикации статьи полиция комментарий еще не предоставила.
Государственная полиция призывает жителей, которые могут предоставить качественную информацию о зафиксированных на их устройствах нарушениях правил дорожного движения, в том числе с указанием необходимых данных, обращаться с ними к стражам порядка. В то же время полиция обращает внимание на то, что предоставившим информацию придется считаться с тем, что они могут быть приглашены в соответственное структурное подразделение полиции, чтобы подтвердить предоставленные свидетельства.
Видеоматериалы и дополнительную информацию о совершенном нарушении можно предоставить в полицию следующим образом:
- В электронном виде: на портале www.latvija.lv, используя адрес электронной почты; используя eParaksts, или же отправив письмо на адрес электронной почты pasts@vp.gov.lv.
- Подать заявление лично можно в любом участке Государственной полиции.
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