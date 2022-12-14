Видео ⟩ Многократно задерживался и продолжает ездить без прав. Интернет взбудоражил очередной "тиктокер"

На снятом летом видео он рассказывает, что освободился из тюрьмы - прошлым вечером он был задержан, поэтому нужно было привести в порядок бумаги и провести ночь "на седьмом небе". Полиция конфисковала его машину. "Геннадий" рассказал, что в этой конкретной ситуации его ошрафовали примерно на 800 евро.

На одном видео он вспоминает, что бывал "на седьмом небе" уже несколько раз. "Седьмым небом" называют следственный изолятор, находящийся на седьмом этаже главного здания Государственной полиции в Чиекуркалнсе.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы узнать об эпопее с "Геннадием" больше. В моменту публикации статьи полиция комментарий еще не предоставила.

Государственная полиция призывает жителей, которые могут предоставить качественную информацию о зафиксированных на их устройствах нарушениях правил дорожного движения, в том числе с указанием необходимых данных, обращаться с ними к стражам порядка. В то же время полиция обращает внимание на то, что предоставившим информацию придется считаться с тем, что они могут быть приглашены в соответственное структурное подразделение полиции, чтобы подтвердить предоставленные свидетельства.

Видеоматериалы и дополнительную информацию о совершенном нарушении можно предоставить в полицию следующим образом: В электронном виде: на портале www.latvija.lv, используя адрес электронной почты; используя eParaksts, или же отправив письмо на адрес электронной почты pasts@vp.gov.lv. Подать заявление лично можно в любом участке Государственной полиции.