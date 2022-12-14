Первой задачей нового министра обороны Инары Мурниеце (Национальное объединение) станет формирование службы государственной обороны (СГО), заявила министр агентству LETA.
Новый министр обороны Инара Мурниеце назвала свою первую задачу на посту
Она поблагодарила ответственную комиссию Сейма, которая во вторник проголосовала за продвижение СГО. Также Минобороны уже успело передать несколько неясных вопросов на дальнейшее согласование.
Предстоит также работа по подготовке и принятию положения об альтернативной службе.
Мурниеце выразила надежду, что первый набор добровольцев состоится к лету следующего года. При этом систему СГО придется регулярно совершенствовать, так как это будет совершенно новая система.
"Возможно, будут нюансы и загвоздки на практике. Возможно, придется создавать дополнительную мотивационную систему. Необходимость СГО совершенно очевидна. Больше тянуть нельзя, и командующий вооруженными силами уже признал, что принцип добровольности исчерпал себя", - подчеркнула Мурниеце.
Расширение дислоцированной в Латвии боевой группы НАТО до уровня бригады также является важной задачей, как и продолжение работы по внедрению всеобъемлющей системы национальной обороны.
"Выполнение этой задачи будет постоянной работой, которую невозможно завершить сразу. Урок войны в Украине показывает, что страну необходимо защищать с первого момента кризиса. Важно, насколько население способно защитить себя и поддержать наши вооруженные силы. В этой системе речь идет о вовлечении не только населения, но и всего общества - самоуправлений, бизнесменов, госучреждений, СМИ. Это требует изменения мышления всего общества. Это в том числе и работа с Земессардзе, ее расширение и и введение обучения национальной обороне в школах", - заявила Мурниеце.
Ее требованием или установкой также станет усиление внутреннего контроля в оборонной сфере.
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