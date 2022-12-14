Европа запустила метеорологический спутник нового поколения

Национальные агентства прогноза погоды, такие как Метеорологическое бюро Великобритании и Метео-Франция, будут получать больше данных для анализа.

Аппарат будет передавать данные наблюдений каждые 10 минут Фото: Eumetsat

Одно из главных новшеств спутника - специальная камера для обнаружения молний. Метеорологи рассчитывают, что это поможет прогнозировать стремительно развивающиеся погодные катаклизмы и предупреждать о них, поскольку молнии обычно сопутствуют сильным порывам ветра, обильным осадкам и граду.

Ученые уже давно отслеживают молнии по их излучению в радиодиапазоне, но в основном это разряды из атмосферы в землю, а примерно 90% молний - это разряды внутри облаков, не доходящие до поверхности планеты.

"Новый спутник Meteosat - это революция, - считает Саймон Кио из Метеорологического бюро Великобритании. - Он даст нам гораздо больше информации об общем количестве молний. Это необходимо знать, если мы прогнозируем, например, вертолетные операции в Северном море. Аналогичным образом, если с самолетов выгружаются опасные материалы или пассажиры, мы должны знать, существует ли риск удара молнии".

Шесть спутников были закуплены оптом. Это означает, что один или два будут храниться на складе в течение 10 лет или даже больше Фото: AFP

В системе нового поколения в космосе одновременно будут находиться три метеоспутника.

В 2024 году будет запущен спутник для измерения температуры и влажности в атмосфере. А в 2026 - второй аппарат для прогнозирования погоды, что позволит получать полную картину погоды над Европой каждые две с половиной минуты.

Одновременно с этими аппаратами заказаны и три запасных спутника. Предполагается, что они проработают на орбите как минимум до 2040-х годов.

Точный прогноз погоды - штука недешевая. Государства-члены Европейского космического агентства заплатили за исследования и разработку спутников 1,4 млрд евро. А страны-участницы программы Eumetsat будут покрывать текущие эксплуатационные расходы, которые, как ожидается, составят 2,9 млрд евро.

Устройство для получения изображений молний - важнейшая часть нового спутника Фото: Getty Images

"Это долгий процесс, и в нем немало компромиссов, - говорит Пол Блайт, руководивший разработкой Meteosat-12 для ЕКА. - Для создания некоторых детекторов и оптических элементов на борту потребовалось шесть-восемь лет, от начального определения параметров до получения готового продукта и установки его на спутник. Затем нужно проверить всю систему. Это не быстрый процесс. Заказав стразу шесть спутников, мы сэкономим - если купить три или четыре, следующее поколение обойдется дороже".

4,3 млрд евро - это немалые деньги. Однако точные прогнозы погоды тоже приносят прибыль.