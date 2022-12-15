Видео ⟩ "Если никого нет, чуточку можно". Водители объясняют, почему "дрифтуют" по скользким дорогам

В то время, когда дороги скользкие и неочищенные, автомобили могут скользить. Но есть водители, которые делают это сознательно. Полицейские знают места и стоянки, где водители "дрифтуют". На стоянке Межапарка некий водитель BMW наслаждался "зимними радостями" и признал, что его поймали уже в третий раз.

"Не я единственный такой в Латвии и везде.

Но я понимаю, что делаю. До того, как въезжаю на стоянку или в другое место, я проверяю, что нет людей и детей. Если никого нет, то немного можно", - рассказывает пойманный водитель.

У мужчины не было водительских прав, поэтому ему пришлось платить штраф в размере 280 евро. От правоохранительных органов получено дополнительное предупреждение об агрессивной езде.

Некий другой водитель BMW на перекрестке улиц Дзелзавас и Ницгалес сознательно выполнил боковое скольжение, и за ним последовали полицейские. Младший инспектор отдела особых поручений Государственной полиции Артур Хома отметил, что водитель задержан за опасный маневр.

Водитель указывает, что его езда не была "чем-то особенным". По дороге с работы его раздражали те, кто ехал медленно.

Мужчина признал свою вину, объяснив, что, возможно, не заметил разрешенной амплитуды передвижения между ним и едущей впереди машиной.

Для автоводителя это было первое зафиксированное нарушение за агрессивную езду. Применен штраф в размере 70 евро и шесть штрафных пунктов.

Опрошенные водители признают, что проблема "дрифта" исчезла бы, если бы существовало место, где они могли бы делать это легально.