Глава полиции Польши Ярослав Шимчик пострадал при взрыве в штаб-квартире ведомства в Варшаве. Взорвался подарок, полученный им от украинских коллег. Он получил легкие ранения и находится в больнице, сообщает "Медуза" со ссылкой на польское МВД.
В штаб-квартире полиции Польши взорвался подарок из Украины. Глава полиции в больнице
В штаб-квартире полиции Польши взорвался подарок из Украины. Глава полиции в больнице
Взрыв произошел в среду, 14 декабря, в помещении по соседству с кабинетом Шимчика. По данным польского МВД, взорвался подарок, который тот получил во время визита в Украину 11-12 декабря от одного из руководителей украинских служб. Что именно находилось в "подарке", пока не сообщается.
Варшава уже попросила у Киева объяснений. В Киеве заявили, что видели сообщения и выясняют детали.
Местное издание Radio Zet со ссылкой на свои источники сообщало, что в одной из комнат коменданта полиции Польши произошел выстрел из гранатомета. В результате, по данным издания, в комнате был пробит потолок и пострадал охранник, дежуривший в помещениях ниже.
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