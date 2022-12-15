В штаб-квартире полиции Польши взорвался подарок из Украины. Глава полиции в больнице

Взрыв произошел в среду, 14 декабря, в помещении по соседству с кабинетом Шимчика. По данным польского МВД, взорвался подарок, который тот получил во время визита в Украину 11-12 декабря от одного из руководителей украинских служб. Что именно находилось в "подарке", пока не сообщается.

Варшава уже попросила у Киева объяснений. В Киеве заявили, что видели сообщения и выясняют детали.

Местное издание Radio Zet со ссылкой на свои источники сообщало, что в одной из комнат коменданта полиции Польши произошел выстрел из гранатомета. В результате, по данным издания, в комнате был пробит потолок и пострадал охранник, дежуривший в помещениях ниже.