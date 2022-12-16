Для чего опытные хозяйки держат сыр в морозилке?

Эти одинокие кусочки сыра, которые уныло лежат в углу холодильника, встречаются нередко.

Как бы ничего страшного, но часто мы о них забываем, и когда наконец возникает потребность в сыре, то обычно он уже подсох или того хуже - заплесневел.

Чтобы избежать этого, используйте морозильную камеру.

Перед заморозкой сыр рекомендуется натереть, положить в закрывающийся пакет или коробку с крышкой, подходящую для заморозки.

Если появится еще такой кусочек - натрите и добавьте к уже замороженному.

Таким образом, у вас дома всегда будет сыр, чтобы добавить его в запеканку или посыпать макароны, если возникнет такая необходимость. И ничего не пропадет!