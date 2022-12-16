А у вас в холодильнике хранится ломтик сыра, оставшийся от большого куска, но так и не пригодившийся?
Для чего опытные хозяйки держат сыр в морозилке?
Для чего опытные хозяйки держат сыр в морозилке?
Эти одинокие кусочки сыра, которые уныло лежат в углу холодильника, встречаются нередко.
Как бы ничего страшного, но часто мы о них забываем, и когда наконец возникает потребность в сыре, то обычно он уже подсох или того хуже - заплесневел.
Чтобы избежать этого, используйте морозильную камеру.
Перед заморозкой сыр рекомендуется натереть, положить в закрывающийся пакет или коробку с крышкой, подходящую для заморозки.
Если появится еще такой кусочек - натрите и добавьте к уже замороженному.
Таким образом, у вас дома всегда будет сыр, чтобы добавить его в запеканку или посыпать макароны, если возникнет такая необходимость. И ничего не пропадет!
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