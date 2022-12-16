Можно ли в течение 15 минут получить несколько штрафов за езду без ОСТА?

Так произошло в Валмиере - местный житель съездил в магазин и обратно. Оба раза фоторадар фиксировал нарушение, и полученный спустя три дня штраф удивил водителя - 350 евро. Впрочем, радар зафиксировал нарушение дважды, таким образом, общий размер штрафа составил 700 евро.

Передача 4. studija попыталась выяснить, действительно ли штраф за езду без ОСТА столь велик. Кроме того, передача попыталась выяснить, действительно ли фоторадары могут в течение часа зафиксировать такие нарушения несколько раз.

Исполняющий обязанности начальника управления по надзору и координации дорожного движения Государственной полиции Артур Смилга указывает, что в случаях, если останавливает дорожный полицейский и констатирует, что у автомобиля нет полиса ОСТА, штраф грозит как водителю, так и владельцу машины.

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