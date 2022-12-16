"Мы в этой борьбе не один на один с врагом": Джамала опубликовала совместное фото с Байденом и его женой

Снимок был сделан 4 декабря во время приема лауреатов премии Kennedy Center Honors в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне. Извнестно, что украинская певица Джамала посетила мероприятие вместе с мужем, украинским экономистом Бекиром Сулеймановым.

"У меня есть сильное впечатление, что мы в этой борьбе не один на один с врагом. Благодарна Джо и Джилл Байденам за встречу. Такие моменты придают сил двигаться дальше к нашей с вами общей победе. По всей территории суверенной Украины", - написала она.

Джамала (наст. имя – Сусана Джамаладинова) имеет крымскотатарское происхождение. Она выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского и Национальную музыкальную академию имени Чайковского в Киеве по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Стокгольме. В Швеции Джамала исполняла композицию "1944" о депортации своего народа. С начала военных действий РФ в Украине Джамала с детьми находится в Турции. Артистка выступает в разных странах с концертами в поддержку своей страны.