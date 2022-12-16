Россия закрывает погранпереход на границе с Эстонией: он будет открыт только для пешеходов

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал ERR, что российская сторона еще не оповещала об этом МИД и они обязательно сами запросят дополнительную информацию.

"С юридической точки зрения – это решение России. И, разумеется, мы заинтересованы в наиболее оперативном получении дополнительной информации, чтобы и пересекающие границу люди, и транспортные перевозчики, могли учитывать новые реалии", – сказал Рейнсалу.

Напомним, что в ноябре этого года Эстонией был закрыт пешеходный пограничный переход в Нарве. C 28 ноября границу можно пересечь только через Нарвский автомобильный погранпереход, предупреждал Департамент полиции и погранохраны. Закрытие погранперехода связано с работами по реконструкции Нарвского кордона. В этот период работники кордона используют помещения Нарвского пешеходного погранперехода.

Согласно договоренностям, Россия должна проинформировать Эстонию о своем намерении закрыть погранпереход, однако, по словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), никаких уведомлений об этом до сих пор не поступало. По словам Ляэнеметса, если Россия действительно хочет начать ремонт погранперехода, то сейчас самое подходящее время для этого, учитывая спад трансграничного движения.

Закрытие нарвской границы, вероятно, усилит нагрузку на пограничные пункты Южной Эстонии. Эстония годами планировала обустроить погранпункт Лухамаа, но, по крайней мере на данный момент, строительные работы заморожены. "Когда-то было в планах продолжить развитие, но число людей, пересекающих границу, сократилось на 80 процентов. Поэтому, даже если поток пойдет в Финляндию или в Южную Эстонию, он будет далеко не таким большим, как до войны", – сказал Ляэнеметс.