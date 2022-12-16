TV3 Group, которая ранее сдавала в аренду помещения российскому независимому телеканалу "Дождь", расторгнет договор с лишенным лицензии каналом, подтвердил специалист по связям с общественностью TV3 Group Карлис Позняков.
TV3 Group расторгнет договор аренды с телеканалом "Дождь"
TV3 Group расторгнет договор аренды с телеканалом "Дождь"
Решение принято на основании выявленных Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) нарушений и аннулированной лицензии на вещание.
В компании заявляют, что договор аренды помещения будет расторгнут, и помещение планируется освободить в январе.
"Дождь" прекратил вещание на территории Латвии 8 декабря.
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