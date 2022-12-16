Пт, 16.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

TV3 Group расторгнет договор аренды с телеканалом "Дождь"

rus.tvnet.lv/LETA
TV3 Group расторгнет договор аренды с телеканалом "Дождь"
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко.
Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко. Фото: Lita Millere/LETA

TV3 Group, которая ранее сдавала в аренду помещения российскому независимому телеканалу "Дождь", расторгнет договор с лишенным лицензии каналом, подтвердил специалист по связям с общественностью TV3 Group Карлис Позняков.

Решение принято на основании выявленных Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) нарушений и аннулированной лицензии на вещание.

В компании заявляют, что договор аренды помещения будет расторгнут, и помещение планируется освободить в январе.

"Дождь" прекратил вещание на территории Латвии 8 декабря.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх