TV3 Group расторгнет договор аренды с телеканалом "Дождь"

Решение принято на основании выявленных Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) нарушений и аннулированной лицензии на вещание.

В компании заявляют, что договор аренды помещения будет расторгнут, и помещение планируется освободить в январе.

"Дождь" прекратил вещание на территории Латвии 8 декабря.