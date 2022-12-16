Видео ⟩ Жителей Айнажи неприятно удивили недавно установленные информационные столбы

Ее огорчает, что никто не посоветовался с жителями, потому что она могла бы многое рассказать, а теперь должна смотреть на неумелое исполнение.

Айнажи - город с богатой историей, считает Айя. Узнав, что в городе будет реализован проект, который поможет и гостям узнать историю места, она радовалась. Но когда местные жители прочитали информативные описания, им стало стыдно. Айя заметила множество ошибок - перепутанные факты, пропущенные запятые.

Фото: Скриншот Bez Tabu

Опечатки и странная информация не остались незамеченными и руководителем библиотеки Санитой Каните. По ее мнению, такое исполнение необходимо исправить.

Местные жители считают, что размещенная информация могла бы быть намного шире. По их мнению, необходимо было проверить тексты перед реализацией проекта.

В городе размещено 30 информационных знаков. Финансирование проекта составило 6840 евро.

Передача сообщает, что на данный момент информационные таблички убраны и до 20 декабря ошибки должны быть устранены.

Подробнее в сюжете Bez Tabu: