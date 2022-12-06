Российский шоумен, юморист и телеведущий Максим Галкин записал очередное видеообращение. В нем он рассказал о мошенничестве, на которое уже попались несколько его друзей.
Видео ⟩ Максим Галкин предупредил о мошенничестве от его имени
Максим Галкин попросил обратить внимание на то, что злоумышленники пишут с разных номеров от его имени или Аллы Борисовны. Неизвестные люди просят помочь им и перевести денег. Шоумен подчеркивает, что это мошенники. Они с Аллой Пугачевой ни в чем не нуждаются.
"Участились случаи мошенничества от моего имени, от имени Аллы. С разных телефонов пишут нашим друзьям, коллегам. Просят перечислить им деньги. Мы ни у кого денег не просим!" - сказал Максим Галкин.
Он отметил, что таким просьб ни он, ни Алла Пугачева не делали. Но многие их друзья оказались отзывчивыми и поверили, и уже даже перевели мошенникам денег. Галкин добавил, что это пишут аферисты:
"Мы с Аллой денег не просили и не попросим. Пожалуйста, берегите свои средства".
Ранее в Telegram-канале "Дневники знаменитостей" появилось фото билета. Во время экскурсии по замку Грязь, можно будет увидеть, как жила Алла Пугачева и Максим Галкин. Можно посетить их комнаты, гардеробные и т.д.
При этом любая съемка запрещена несмотря на немалую стоимость билета - 10 200 рублей (154 евро).
Такими экскурсиями Алла Борисовна намерена помочь Украине. В билете указано, что вырученные средства пойдут в благотворительный фонд первой леди Украины Елены Зеленской.
Напомним, латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью Анне Монгайт на телеканале "Дождь" поблагодарила канал за то, что он как и она много лет говорил правду и не менял свою позицию. Она отметила его необходимость в Латвии.
Также Вайкуле уверена, что основная масса людей считает Пугачеву героиней. До сих пор в России нет другой звезды такой величины: "Есть самая главная звезда в России - это Алла Пугачева". Напомним, теперь Примадонна находится в Израиле, где ее чтят.
"Я содержала филармонии. Я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Я уже не говорю про Аллу [...]. Алла содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали тогда для Советского Союза, что даже стыдно говорить", - сказала в интервью Лайма Вайкуле.
RUS TVNET ранее писал, что Алла Пугачева покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. Часть лета они провели в Юрмале. Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!