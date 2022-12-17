Заболевший гриппом Ааре Уусталу попал в больницу уже в очень тяжелом состоянии: его легкие к тому моменту были поражены практически на сто процентов. "Самое странное, что, проработав в отделении неотложной помощи более 13 лет, я не понимал, что я высмаркиваю собственные легкие. Этого "материала" было очень много", - рассказал Ааре, обнаруживший впоследствии, что серая масса - это его легочная ткань. Об этом пишет Rus.Postimees.
"Высмаркивал собственные легкие": житель Эстонии впал в кому из-за гриппа
По данным Департамента здоровья, вирус гриппа обычно начинает активно циркулировать в конце декабря или начале января каждого года. Например, в 2018 году заболеваемость начала расти в январе и достигла пика в феврале. Из статистической сводки на тот момент видно, что в Эстонии за сезон заболело гриппом до 60 000 человек.
Одним из этих людей был Ааре Уусталу, болезнь которого началась в феврале 2018 года. "В первые дни болезнь ощущалась как обычный грипп. Семейный врач сказал мне, что лекарства нужно принимать в соответствии с симптомами, что я и делал, чтобы предотвратить боль и лихорадку. Температура у меня поднялась до 41 градуса, но через неделю стала снижаться, все боли исчезли, и в один из вечеров я почувствовал себя так хорошо, что смог пойти на работу", - вспоминает Ааре о течении болезни, случившейся почти пять лет назад.
На следующее утро мужчина продолжал чувствовать себя хорошо. Так было до того момента, пока у Ааре не возник насморк. "Самое странное, что, проработав в отделении неотложной помощи более 13 лет, я не понимал, что в данный момент я высмаркиваю собственные легкие. Этого "материала" было очень много. Примерно час высмаркивания привел к тому, что у меня возникла сильная нехватка воздуха. И тогда мне ничего не оставалось делать, как одеться и отправиться в город. Я заехал во двор Раквереской больницы, и там машина и встала", - рассказал Ааре, обнаруживший впоследствии, что серая масса - это его легочная ткань.
Когда он прибыл в отделение неотложной помощи больницы, уровень кислорода в крови Ааре был настолько низким, что он мало что помнит об этом. "Я помню только отдельные моменты и то, что после прибытия в отделение неотложной помощи все прошло очень быстро. Меня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ввели в кому и срочно отправили в Таллинн, куда я прибыл в крайне тяжелом состоянии. Теперь, читая мой эпикриз, я выяснил, что мои легкие к тому моменту были поражены практически на сто процентов", -говорит больной.
Ааре находился в коме в общей сложности четыре дня и полностью зависел от кислородной терапии.
Кроме того, из эпикриза видно, что в Северо-Эстонской региональной больнице бронхи Ааре неоднократно промывались, и к тому времени поражение легких было очень обширным. "Это значит, что я потреблял только чистый кислород, чтобы немного справиться с ситуацией. После возвращения в сознание я пробыл в Таллинне еще три дня, а потом меня отправили обратно в Раквере. Все это время, образно говоря, я был весь в трубках, а "усы" (дыхательные трубки) были на мне почти все время, что я провел в больницах. Я буду честен, смерть не кажется такой ужасной, меня мучало это бесконечное чувство удушья", - сказал Ааре.
По прибытии в Раквере у мужчины заработала одна из небольших долей легкого, что помогло поставлять в организм немного больше кислорода. Примерно через неделю после прибытия в Ракверескую больницу мужчина избавился от зависимости от кислородной терапии, и вскоре Ааре с согласия врачей был переведен на домашнее лечение: "К 8 марта я был дома, но серьезная нехватка кислорода продолжалась еще почти месяц".
Дальше началась непрерывная фаза выздоровления, и постепенно Ааре начал заниматься простыми домашними делами.
"Конечно, мне было трудно снова начать готовить, потому что после пребывания в коме я потерял обоняние и вкус. Единственное, что я ел за эти полтора месяца, это соленая селедка, черный хлеб и сметана. Других вкусов я не почувствовал, то же можно сказать и про запахи", - сказал он. Ааре вернулся на работу в середине апреля, просто чтобы заставить себя двигаться.
Вспоминая пережитые трудности, Ааре признает, что воспринимал ситуацию совсем иначе, чем ее воспринял бы обычный человек с гриппом. Как упоминалось ранее, у Ааре уже есть опыт работы в отделении неотложной помощи: "Я так много повидал за свою работу, в этом смысле я ожесточился в отношении переживаний. Я не чувствовал страха, мне просто было очень плохо. Не могу сказать, что каждый день я проживал как последний, но сил не оставалось ни на что, кроме сидения перед телевизором и очень скоро все программы были уже пересмотрены", - вспоминает он.
В начале выздоровления у него также были мышечные боли, вероятно, из-за большой нехватки кислорода. Кроме того, во время "отдыха" в Северо-Эстонской региональной больнице Ааре терял в среднем по полтора килограмма в день, а всего за все время пребывания в больницах он потерял более десяти килограммов. Сейчас, спустя годы, Ааре чувствует себя здоровым, и это выздоровление было достигнуто во многом благодаря отделениям интенсивной терапии Раквереской больницы и Северо-Эстонской региональной больницы и работающим там врачам.
"В Раквере было принято решение быстро интубировать меня, а в Таллинне удалось восстановить мои практически умершие легкие. Легкие сегодня восстановились, снимки в норме, также несколько раз делал контрольную спирографию. Но сил у меня конечно меньше, чем до болезни. Например, при выполнении физической работы у меня быстрее возникает одышка", - пояснил он.
Помимо данной проблемы, к счастью, в ходе восстановления не было других трудностей. По словам Ааре, нет однозначного ответа на вопрос, можно ли было как-то предотвратить это тяжелое заболевание: "В некоторые годы я делал себе прививки, а в иные - нет. Однако после такой серьезной болезни я - первый в очереди на вакцинацию. Я получил свой урок и живой учебный материал сидит перед вами и говорит с вами здесь и сейчас".
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