"Высмаркивал собственные легкие": житель Эстонии впал в кому из-за гриппа

Когда он прибыл в отделение неотложной помощи больницы, уровень кислорода в крови Ааре был настолько низким, что он мало что помнит об этом. "Я помню только отдельные моменты и то, что после прибытия в отделение неотложной помощи все прошло очень быстро. Меня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ввели в кому и срочно отправили в Таллинн, куда я прибыл в крайне тяжелом состоянии. Теперь, читая мой эпикриз, я выяснил, что мои легкие к тому моменту были поражены практически на сто процентов", -говорит больной.

Ааре находился в коме в общей сложности четыре дня и полностью зависел от кислородной терапии.

Кроме того, из эпикриза видно, что в Северо-Эстонской региональной больнице бронхи Ааре неоднократно промывались, и к тому времени поражение легких было очень обширным. "Это значит, что я потреблял только чистый кислород, чтобы немного справиться с ситуацией. После возвращения в сознание я пробыл в Таллинне еще три дня, а потом меня отправили обратно в Раквере. Все это время, образно говоря, я был весь в трубках, а "усы" (дыхательные трубки) были на мне почти все время, что я провел в больницах. Я буду честен, смерть не кажется такой ужасной, меня мучало это бесконечное чувство удушья", - сказал Ааре.