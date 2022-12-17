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Фото ⟩ Скрытое от чужих глаз: Настоящий свадебный альбом Гарри и Меган

Egoiste rus.tvnet.lv
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Скрытое от чужих глаз: Настоящий свадебный альбом Гарри и Меган
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Фото: Netflix

Стриминговая платформа Netflix поделилась новыми фотографиями со свадьбы принца Гарри и Меган. Точнее - закулисьем свадьбы, где можно увидеть все то, что было скрыто от чужих глаз. Сейчас герцоги Сассекские решили раскрыть все это в своем новом документальном фильме "Гарри и Меган".

Среди фотографий есть снимки, на которых молодая пара разрезает торт мечом, герцог Сассекский произносит праздничный тост, а двое молодоженов наслаждаются свадебным танцем.

Фото: Netflix

Есть изображения с королевой Елизаветой II - сияющей и улыбающейся, с принцем Уильямом и Кэтрин на after party после свадьбы.

Фото: Netflix

Также на фото попало, как перед гостями, среди которых был и актер Идрис Эльба, выступал легендарный Элтон Джон.

Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix

Галереи: Фото принца Гарри и Меган

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