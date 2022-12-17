Стриминговая платформа Netflix поделилась новыми фотографиями со свадьбы принца Гарри и Меган. Точнее - закулисьем свадьбы, где можно увидеть все то, что было скрыто от чужих глаз. Сейчас герцоги Сассекские решили раскрыть все это в своем новом документальном фильме "Гарри и Меган".
Фото ⟩ Скрытое от чужих глаз: Настоящий свадебный альбом Гарри и Меган
Скрытое от чужих глаз: Настоящий свадебный альбом Гарри и Меган
Среди фотографий есть снимки, на которых молодая пара разрезает торт мечом, герцог Сассекский произносит праздничный тост, а двое молодоженов наслаждаются свадебным танцем.
Есть изображения с королевой Елизаветой II - сияющей и улыбающейся, с принцем Уильямом и Кэтрин на after party после свадьбы.
Также на фото попало, как перед гостями, среди которых был и актер Идрис Эльба, выступал легендарный Элтон Джон.
Галереи: Фото принца Гарри и Меган
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!