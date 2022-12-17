Фото ⟩ Скрытое от чужих глаз: Настоящий свадебный альбом Гарри и Меган

Стриминговая платформа Netflix поделилась новыми фотографиями со свадьбы принца Гарри и Меган. Точнее - закулисьем свадьбы, где можно увидеть все то, что было скрыто от чужих глаз. Сейчас герцоги Сассекские решили раскрыть все это в своем новом документальном фильме "Гарри и Меган".