Фото ⟩ Работников университета Воронежа попросили отдавать часть зарплаты российской армии

Согласно тексту документа, деньги будут направлены в Фонд социальной поддержки Воронежа. Он призван помочь "жителям территорий проведения "специальной военной операции" [так в России официально называется вторжение в Украину], и ее участникам".

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты призывают в этом году отказаться от новогодних елок и украшений, чтобы направить эти деньги захватнической армии.

Вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года. Оно привело к десяткам тысяч жертв, мировому энергетическому и миграционному кризисам и ухудшению положения русскоязычных по всей планете.