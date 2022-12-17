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Фото ⟩ Работников университета Воронежа попросили отдавать часть зарплаты российской армии

rus.tvnet.lv
Работников университета Воронежа попросили отдавать часть зарплаты российской армии
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Зарплата. Иллюстративное фото
Зарплата. Иллюстративное фото Фото: SimoneN/Shutterstock

На кафедры Воронежского госуниверситета направлен образец бланка, по которому сотрудники могут ходатайствовать о перечислении однодневного оклада российским военнослужащим в Украине, сообщает "Медуза".

Согласно тексту документа, деньги будут направлены в Фонд социальной поддержки Воронежа. Он призван помочь "жителям территорий проведения "специальной военной операции" [так в России официально называется вторжение в Украину], и ее участникам".

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты призывают в этом году отказаться от новогодних елок и украшений, чтобы направить эти деньги захватнической армии.

Вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года. Оно привело к десяткам тысяч жертв, мировому энергетическому и миграционному кризисам и ухудшению положения русскоязычных по всей планете.

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