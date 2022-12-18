В четверг, 15 декабря, водитель сбил девушку-пешехода, которая переходила улицу в неположенном месте. После столкновения девушка встала, перекинулась парой слов с водителем и ушла. Водитель также покинул место происшествие, сообщает программа TV3 Degpunktā.
Видео ⟩ Водитель сбил пешехода, который нарушил правила. Кто виноват?
Инцидент был зафиксирован с помощью видеорегистратора и вызывал много вопросов.
Прокурор Марис Гарянис, ознакомившись с записью, считает, что
в происшествии виноваты и водитель, и пешеход.
Пешеходы могут переходить дорогу только в разрешенных местах, в этом случае девушка нарушала правила. С другой стороны, водитель автомобиля тоже должен был отреагировать на опасность в соответствии со статьей 100 правил дорожного движения.
Часто бывает, что пострадавший сам уходит, говоря, что с ним все в порядке. Это может быть результатом шокового состояния. Однако даже в этой ситуации водитель не должен покидать место происшествия.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!