Вс, 18.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Видео ⟩ Водитель сбил пешехода, который нарушил правила. Кто виноват?

rus.tvnet.lv
Водитель сбил пешехода, который нарушил правила. Кто виноват?
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments 2
Пострадавший пешеход в аварии. Иллюстративное фото
Пострадавший пешеход в аварии. Иллюстративное фото Фото: Ground Picture/Shutterstock

В четверг, 15 декабря, водитель сбил девушку-пешехода, которая переходила улицу в неположенном месте. После столкновения девушка встала, перекинулась парой слов с водителем и ушла. Водитель также покинул место происшествие, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Инцидент был зафиксирован с помощью видеорегистратора и вызывал много вопросов.

Прокурор Марис Гарянис, ознакомившись с записью, считает, что

в происшествии виноваты и водитель, и пешеход.

Пешеходы могут переходить дорогу только в разрешенных местах, в этом случае девушка нарушала правила. С другой стороны, водитель автомобиля тоже должен был отреагировать на опасность в соответствии со статьей 100 правил дорожного движения.

Часто бывает, что пострадавший сам уходит, говоря, что с ним все в порядке. Это может быть результатом шокового состояния. Однако даже в этой ситуации водитель не должен покидать место происшествия.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх