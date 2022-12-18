Видео ⟩ Водитель сбил пешехода, который нарушил правила. Кто виноват?

Инцидент был зафиксирован с помощью видеорегистратора и вызывал много вопросов.

Прокурор Марис Гарянис, ознакомившись с записью, считает, что

в происшествии виноваты и водитель, и пешеход.

Пешеходы могут переходить дорогу только в разрешенных местах, в этом случае девушка нарушала правила. С другой стороны, водитель автомобиля тоже должен был отреагировать на опасность в соответствии со статьей 100 правил дорожного движения.

Часто бывает, что пострадавший сам уходит, говоря, что с ним все в порядке. Это может быть результатом шокового состояния. Однако даже в этой ситуации водитель не должен покидать место происшествия.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)