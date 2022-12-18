На пароме Tallink произошел сбой электропитания: судно протаранило портовое сооружение

По данным Yle, на пароме Baltic Queen компании Tallink Silja произошло отключение электроэнергии.

Из-за этого корабль врезался в гавани Стокгольма. Baltic Queen выполняла регулярный маршрут Стокгольм - Мариехамн - Таллинн.

Марика Нейд, менеджер по коммуникациям Tallink Silja, сказала, что судно было без электричества только на короткое время и что отключение было вызвано технической неисправностью. Судно коснулось доков на развороте.

К полудню воскресенья Yle не сообщили, пострадал ли кто-то в аварии и в каком состоянии находится паром Baltic Queen.

Tallink Grupp осуществляет перевозки паромами по Балтийскому морю под брендами Tallink и Silja Line.