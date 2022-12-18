Паром Baltic Queen компании Tallink Silja утром в воскресенье, 18 декабря, попал в беду: на судно произошел сбой электропитания, из-за чего оно врезалось в портовое сооружение в Стокгольме, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Yle.
На пароме Tallink произошел сбой электропитания: судно протаранило портовое сооружение
На пароме Tallink произошел сбой электропитания: судно протаранило портовое сооружение
По данным Yle, на пароме Baltic Queen компании Tallink Silja произошло отключение электроэнергии.
Из-за этого корабль врезался в гавани Стокгольма. Baltic Queen выполняла регулярный маршрут Стокгольм - Мариехамн - Таллинн.
Марика Нейд, менеджер по коммуникациям Tallink Silja, сказала, что судно было без электричества только на короткое время и что отключение было вызвано технической неисправностью. Судно коснулось доков на развороте.
К полудню воскресенья Yle не сообщили, пострадал ли кто-то в аварии и в каком состоянии находится паром Baltic Queen.
Tallink Grupp осуществляет перевозки паромами по Балтийскому морю под брендами Tallink и Silja Line.
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