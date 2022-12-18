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Видео ⟩ Зеленскому запретили выступить с речью перед финалом ЧМ по футболу. Вот, что он хотел сказать

rus.tvnet.lv
Зеленскому запретили выступить с речью перед финалом ЧМ по футболу. Вот, что он хотел сказать
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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Фото: Reuters/ScanPix

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 18 декабря, незадолго до финала чемпионата мира по футболу опубликовал в соцсетях видеообращение, с которым надеялся обратиться к болельщикам с экранов на стадионе в Катаре.

Офис президента Украины обращался в Международную ассоциацию футбольных федераций (ФИФА) с идеей трансляции выступления Зеленского в Катаре перед финальным матчем, но не получил поддержки.

Видеообращение было опубликовано в воскресенье на официальной странице Украины в социальной сети Instagram, а затем было переопубликовано в других социальных сетях.

"Я объявил об инициативе созыва саммита по формуле глобального мира этой зимой, - сказал Зеленский в выступлении. - Саммита для объединения всех народов вокруг идеи мира".

"Трибуны стадионов остаются пустыми после матча, а города остаются пустыми после войны. Вот почему войны должны потерпеть крах, а чемпионом должен стать мир, как сейчас здесь - в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война. Это возможно", - подчеркнул Зеленский.

"Этот чемпионат вновь и вновь доказывает, что разные страны и народы могут решить, кто сильнее, в честной игре, а не в игре с огнем. На зеленом поле состязаний, а не на красном поле боя", - добавил президент Украины.

"Это мечта стольких людей! Когда игроки соревнуются, а все наслаждаются покоем. Каждый родитель хотел бы взять сына на футбольный матч. Где бы он ни проходил. И каждая мать хотела бы, чтобы ее сын вернулся с войны", - сказал Зеленский, подчеркнув, что "Украина больше всего на свете стремится к миру".

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