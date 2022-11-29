Соцсети, похоже, заполонили видео с танцами актрисы Дженны Ортеги в роли Уэнсдей - культового персонажа из "Семейки Аддамс" и только вышедшего нового сериала от Netflix, посвященного именно этой героине. Рассказываем что за сериал, а также кто такая Дженна.
Актриса Дженна Ортега, которую обсуждают, кажется, все. Почему?
Что случилось?
23 ноября стриминговый сервис Netflix выпустил долгожданный для многих сериал "Уэнсдей" (Wednesday).
Как ясно из названия, сериал повествует о Уэнсдей - персонаже из "Семейки Аддамс". Здесь и переосмысление героини, и режиссерская работа Тима Бертона - четыре серии из восьми снял именно он. Помимо этого, режиссер является исполнительным продюсером проекта. В свою очередь, среди исполнителей ролей оказалась "прошлая Уэнсдей" - Кристина Риччи.
Трейлер сериала (на русском)
Сериал транслируется меньше недели, но исполнительницу главной роли - Дженну Ортегу - уже обсуждают, кажется, все.
Думаю этот танец Уэнсдей вполне может конкурировать с легендарным танцем Умы Турман и Джоном Траволтой. pic.twitter.com/3isw9uCY6R— Yin (@fuyucai) November 28, 2022
@mariiok00 She is amazing #makeviral #wednesday #wednesdayaddams #wednesdayvibes #netflixshow #serie #jennaortega #dancescene #hot #nov23rd #foryou #foryoupage #blowuothisaccount #viraltiktok #dance #newnetflixseries #fypシ #support_me #like #fypage #wednesdayaddamsedit ♬ original sound - main account got banned
Так, в соцсетях сейчас вирусятся ролики с танцем актрисы в одном из эпизодов сериала - под разное музыкальное сопровождение.
По первой серии реально сложно что-то сказать, кроме одного - Ортега бесподобна, без преувеличений. Роль на ней просто как влитая, и выкладывается она на миллион процентов 👀#Wednesday pic.twitter.com/H4J1cHrlEb— Alexander Rain (@alexrain013) November 23, 2022
В свою очередь, о проекте сообщалось, что Тим Бертон и Дженна Ортега решили, что героиня в сериале не будет моргать, поскольку "прямой взгляд будет выглядеть более убедительно". В итоге наблюдательные пользователи соцсетей пытаются проверить, было ли соблюдено это правило: кто-то насчитал ровно одно моргание за весь сериал.
Попробуйте найти момент, где бы актриса Дженна Ортега моргнула👀 pic.twitter.com/UVlKqv4l8i— Матерь горящих жёп (@leni_kotik) November 26, 2022
Что известно о Дженне?
Дженна Ортега - 20-летняя американская актриса. Она четвертый ребенок из шести детей в семье. Девочка мечтала о карьере актрисы с шести лет. Ее актерский путь начался в девятилетнем возрасте с рекламы и ТВ-проектов. Она много работала, снималась в различных проектах, в том числе от Disney (сериал "Пейдж и Фрэнки"), Marvel ("Железный человек 3") и Netflix (сериал "Ты"), озвучивала мультфильмы и в какой-то момент перешла на домашнее обучение. В копилке Дженны участие в таких фильмах, как "Крик" (пятая и шестая части), "Студия 666", "X", "От рассвета до заката".
"Уэнсдей" - лишь вторая главная роль Ортеги, но первая, принесшая звезде мировую известность. До этого главная роль была только в драме "Последствия".
Известно, что Ортега ведет активную общественную и благотворительную деятельность. Актриса организовывала сбор средств для детской больницы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и для онкологических больных, поддерживала медицинских работников, которые боролись с коронавирусной инфекцией (среди них была и ее мама), а также мероприятия WE Charity.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!