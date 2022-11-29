Вт, 29.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Актриса Дженна Ортега, которую обсуждают, кажется, все. Почему?

rus.tvnet.lv
Актриса Дженна Ортега, которую обсуждают, кажется, все. Почему?
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Дженна Ортега в роли Уэнсдей Аддамс
Дженна Ортега в роли Уэнсдей Аддамс Фото: скриншот

Соцсети, похоже, заполонили видео с танцами актрисы Дженны Ортеги в роли Уэнсдей - культового персонажа из "Семейки Аддамс" и только вышедшего нового сериала от Netflix, посвященного именно этой героине. Рассказываем что за сериал, а также кто такая Дженна. 

Что случилось? 

23 ноября стриминговый сервис Netflix выпустил долгожданный для многих сериал "Уэнсдей" (Wednesday).

Как ясно из названия, сериал повествует о Уэнсдей - персонаже из "Семейки Аддамс". Здесь и переосмысление героини, и режиссерская работа Тима Бертона - четыре серии из восьми снял именно он. Помимо этого, режиссер является исполнительным продюсером проекта. В свою очередь, среди исполнителей ролей оказалась "прошлая Уэнсдей" - Кристина Риччи.

Трейлер сериала (на русском)

Сериал транслируется меньше недели, но исполнительницу главной роли - Дженну Ортегу - уже обсуждают, кажется, все.

@mariiok00 She is amazing #makeviral #wednesday #wednesdayaddams #wednesdayvibes #netflixshow #serie #jennaortega #dancescene #hot #nov23rd #foryou #foryoupage #blowuothisaccount #viraltiktok #dance #newnetflixseries #fypシ #support_me #like #fypage #wednesdayaddamsedit ♬ original sound - main account got banned
@mohieddine33 Let’s go #wednesday #wednesdayaddams #netflix #fyp #edit #viral #movie ♬ original sound - 𝐌𝐨𝐡𝐢 𝐞𝐝𝐝𝐢𝐧𝐞

Так, в соцсетях сейчас вирусятся ролики с танцем актрисы в одном из эпизодов сериала - под разное музыкальное сопровождение. 

В свою очередь, о проекте сообщалось, что Тим Бертон и Дженна Ортега решили, что героиня в сериале не будет моргать, поскольку "прямой взгляд будет выглядеть более убедительно". В итоге наблюдательные пользователи соцсетей пытаются проверить, было ли соблюдено это правило: кто-то насчитал ровно одно моргание за весь сериал. 

Что известно о Дженне? 

Дженна Ортега - 20-летняя американская актриса. Она четвертый ребенок из шести детей в семье. Девочка мечтала о карьере актрисы с шести лет. Ее актерский путь начался в девятилетнем возрасте с рекламы и ТВ-проектов. Она много работала, снималась в различных проектах, в том числе от Disney (сериал "Пейдж и Фрэнки"), Marvel ("Железный человек 3") и Netflix (сериал "Ты"), озвучивала мультфильмы и в какой-то момент перешла на домашнее обучение. В копилке Дженны участие в таких фильмах, как "Крик" (пятая и шестая части), "Студия 666", "X", "От рассвета до заката".

"Уэнсдей" - лишь вторая главная роль Ортеги, но первая, принесшая звезде мировую известность. До этого главная роль была только в драме "Последствия".

Известно, что Ортега ведет активную общественную и благотворительную деятельность. Актриса организовывала сбор средств для детской больницы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и для онкологических больных, поддерживала медицинских работников, которые боролись с коронавирусной инфекцией (среди них была и ее мама), а также мероприятия WE Charity.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх