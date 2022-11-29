Актриса Дженна Ортега, которую обсуждают, кажется, все. Почему?

Так, в соцсетях сейчас вирусятся ролики с танцем актрисы в одном из эпизодов сериала - под разное музыкальное сопровождение.

По первой серии реально сложно что-то сказать, кроме одного - Ортега бесподобна, без преувеличений. Роль на ней просто как влитая, и выкладывается она на миллион процентов 👀#Wednesday pic.twitter.com/H4J1cHrlEb — Alexander Rain (@alexrain013) November 23, 2022

В свою очередь, о проекте сообщалось, что Тим Бертон и Дженна Ортега решили, что героиня в сериале не будет моргать, поскольку "прямой взгляд будет выглядеть более убедительно". В итоге наблюдательные пользователи соцсетей пытаются проверить, было ли соблюдено это правило: кто-то насчитал ровно одно моргание за весь сериал.

Попробуйте найти момент, где бы актриса Дженна Ортега моргнула👀 pic.twitter.com/UVlKqv4l8i — Матерь горящих жёп (@leni_kotik) November 26, 2022

Что известно о Дженне?

Дженна Ортега - 20-летняя американская актриса. Она четвертый ребенок из шести детей в семье. Девочка мечтала о карьере актрисы с шести лет. Ее актерский путь начался в девятилетнем возрасте с рекламы и ТВ-проектов. Она много работала, снималась в различных проектах, в том числе от Disney (сериал "Пейдж и Фрэнки"), Marvel ("Железный человек 3") и Netflix (сериал "Ты"), озвучивала мультфильмы и в какой-то момент перешла на домашнее обучение. В копилке Дженны участие в таких фильмах, как "Крик" (пятая и шестая части), "Студия 666", "X", "От рассвета до заката".

"Уэнсдей" - лишь вторая главная роль Ортеги, но первая, принесшая звезде мировую известность. До этого главная роль была только в драме "Последствия".

Известно, что Ортега ведет активную общественную и благотворительную деятельность. Актриса организовывала сбор средств для детской больницы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и для онкологических больных, поддерживала медицинских работников, которые боролись с коронавирусной инфекцией (среди них была и ее мама), а также мероприятия WE Charity.