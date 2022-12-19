Началась подача заявок для участия в передаче "Мой дом с IKEA"

8 историй станут частью весеннего сезона уже хорошо известной и любимой многими передачи на канале TV3 "Мой дом с IKEA ", которая начнется в марте. Как и в прошлом сезоне, среди участников будет проведен розыгрыш, результат которого определит ход преображения. Удача определит уровень их участия в реализации преображения, а также выделенный бюджет.

"Концепция розыгрыша позволяет нам придумывать различные интересные и даже непростые варианты участия в программе – как для самих участников, так и для дизайнеров IKEA по интерьеру. Мы ищем кандидатов-энтузиастов, увлеченных идеями обустройства дома, в том числе и в практическом смысле. Участникам понравилось самим принимать активное участие в процессе преображения, поэтому мы сохраним принцип розыгрыша, который мы ввели в прошлом сезоне, и по его результатам будет решаться, произойдет ли преображение без участия владельцев, или владельцы смогут принять участие и оказать помощь в практическом процессе, работая бок о бок с дизайнерами IKEA по интерьеру. Мы также продолжим делиться практическими советами и рекомендациями для зрителей шоу, чтобы они могли реализовать небольшие обновления в своих домах, а также научиться делать это с умом", – говорит Агнесе Узрауга, руководитель отдела маркетинга IKEA.