IKEA ищет новых участников программы, которые мечтают бесплатно преобразить интерьер своего дома или офиса. В процессе преображения 8 помещений будут принимать участие не только дизайнеры IKEA по интерьеру, но возможно и сами участники. Заявки на участие в программу "Мой дом с IKEA" принимаются до 26 декабря.
Началась подача заявок для участия в передаче "Мой дом с IKEA"
8 историй станут частью весеннего сезона уже хорошо известной и любимой многими передачи на канале TV3 "Мой дом с IKEA", которая начнется в марте. Как и в прошлом сезоне, среди участников будет проведен розыгрыш, результат которого определит ход преображения. Удача определит уровень их участия в реализации преображения, а также выделенный бюджет.
"Концепция розыгрыша позволяет нам придумывать различные интересные и даже непростые варианты участия в программе – как для самих участников, так и для дизайнеров IKEA по интерьеру. Мы ищем кандидатов-энтузиастов, увлеченных идеями обустройства дома, в том числе и в практическом смысле. Участникам понравилось самим принимать активное участие в процессе преображения, поэтому мы сохраним принцип розыгрыша, который мы ввели в прошлом сезоне, и по его результатам будет решаться, произойдет ли преображение без участия владельцев, или владельцы смогут принять участие и оказать помощь в практическом процессе, работая бок о бок с дизайнерами IKEA по интерьеру. Мы также продолжим делиться практическими советами и рекомендациями для зрителей шоу, чтобы они могли реализовать небольшие обновления в своих домах, а также научиться делать это с умом", – говорит Агнесе Узрауга, руководитель отдела маркетинга IKEA.
Мы приглашаем не только владельцев жилья, но и неправительственные организации, коммерческие предприятия и других заинтересованных лиц подавать заявки на проведение обновления. На сегодняшний день почти 60 жилых и коммерческих помещений в Латвии приняли участие в программе и бесплатно обновили пространство от дизайнеров IKEA: от комнат и заканчивая совершенно нестандартными помещениями вроде чердака, садового домика, террасы.
"Мы приятно удивлены и довольны тем, насколько активными оказались наши участники предыдущего сезона, и насколько они были готовы вовлечься как в планирование интерьеров, так и в сборку мебели, если так выпало при розыгрыше. Риск стоил того, ведь программа показала, что продуманный интерьер благодаря небольшому совету, может получиться у любого из нас. Все, что вам нужно сделать –заполнить анкету на участие в уже восьмом сезоне "Мой дом с IKEA", – говорит один из продюсеров шоу Луизе Фелдмане.
Заявку можно подать до конца 26 декабря 2022 года здесь: https://www.ikea.lv.
Организаторы проекта свяжутся только с выбранными претендентами для участия во втором туре.
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