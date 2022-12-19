Фото ⟩ Кариньш в Риге проводит встречи с премьерами Швеции, Великобритании, Норвегии и Исландии

Кариньш обсудил с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерсоном двусторонние отношения между странами и возможности их расширения в энергетике, военной промышленности и других отраслях экономики, сообщила представитель Государственной канцелярии Инета Магоне.

Галерея: Встреча Кариньша и премьер-министра Швеции

Политики также обсудили вступление Швеции в НАТО, которое открывает ряд новых возможностей для сотрудничества в сфере политики безопасности, указала Магоне. По ее словам, с учетом того, что обе страны являются решительными сторонниками Украины, планировалось также обсудить, как продолжить оказывать ей поддержку.

Так как Швеция с 1 января примет председательство в Совете Европейского союза (ЕС), будут обсуждаться и текущие вопросы ЕС.

Также запланированы двусторонние встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир и премьер-министром Норвегии Юнасом Гаром Стере. Они пройдут в рамках третьей встречи глав государств и правительств Объединенных сил реагирования.