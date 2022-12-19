Президент Финляндии не согласен давать гарантии безопасности Кремлю

Комментируя слова Макрона, президент Литвы Гитана Науседа заявил журналистам, что Россия может получить гарантии, когда выведет свои войска из Украины и станет нормальной, цивилизованной страной. "Сейчас мы видим, что гарантии безопасности необходимы нам и Украине", - подчеркнул Науседа.

Президент Литвы напомнил, что Украину каждый день обстреливают ракетами и речь идет о государстве, которое проводит немыслимую в 21-м веке политику, то есть вторгается в суверенную европейскую страну.

Науседа также отметил, что сейчас важно выполнить обязательства, высказанные на мадридском саммите. Также важно, чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО как можно скорее, и было бы хорошо, если бы это произошло до саммита НАТО, намеченного на следующее лето в Вильнюсе.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон в своем кратком комментарии журналистам также указал, что нельзя давать гарантии России, и напомнил, что Запад не вторгался в соседнюю страну. При этом Кристерсона утешает тот факт, что Европа едина по отношению к России с начала войны.

Шведский премьер также не сомневается, что Швеция в ближайшее время вступит в НАТО, что укрепит безопасность региона.