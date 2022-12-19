В Риге из-за скользких улиц пострадали 38 человек

Еще один человек пострадал от снега, упавшего на него с крыши.

С наступлением зимы полиция самоуправления возбудила 244 дела об административных правонарушениях, из них 133 - в связи с неубранными крышами и сосульками, еще 111 за неочищенные тротуары.

Лукас подчеркнул, что ограждающие ленты, натянутые вдоль стен зданий, или установленные ограждения не освобождают владельцев зданий от ответственности. Это лишь временное решение в то время, пока происходит очистка крыши.

Он также призвал жителей сообщать в муниципальную полицию о неочищенных тротуарах или крышах зданий.

Как сообщалось, ближайшие дни в Латвии будут дождливыми. Во вторник ожидаются различные осадки, в том числе ледяной дождь. В результате дороги, тротуары и другие объекты во многих местах покроются слоем льда, что сделает движение опасным. С запада начнет поступать более теплый воздух, ухудшится видимость, станут таять снег и лед.

С началом оттепели начнется сползание снега с крыш. Наибольшему риску будут подвергнуты здания с плоскими крышами, конструкции которых состоят из металлических каркасов. Также представляют опасность снег и сосульки, падающие с крыш.