В этом сезоне в Риге в результате падения на скользких улицах пострадали 38 человек, сообщил сегодня на брифинге для прессы глава Рижской муниципальной полиции Юрис Лукас.
В Риге из-за скользких улиц пострадали 38 человек
Еще один человек пострадал от снега, упавшего на него с крыши.
С наступлением зимы полиция самоуправления возбудила 244 дела об административных правонарушениях, из них 133 - в связи с неубранными крышами и сосульками, еще 111 за неочищенные тротуары.
Лукас подчеркнул, что ограждающие ленты, натянутые вдоль стен зданий, или установленные ограждения не освобождают владельцев зданий от ответственности. Это лишь временное решение в то время, пока происходит очистка крыши.
Он также призвал жителей сообщать в муниципальную полицию о неочищенных тротуарах или крышах зданий.
Как сообщалось, ближайшие дни в Латвии будут дождливыми. Во вторник ожидаются различные осадки, в том числе ледяной дождь. В результате дороги, тротуары и другие объекты во многих местах покроются слоем льда, что сделает движение опасным. С запада начнет поступать более теплый воздух, ухудшится видимость, станут таять снег и лед.
С началом оттепели начнется сползание снега с крыш. Наибольшему риску будут подвергнуты здания с плоскими крышами, конструкции которых состоят из металлических каркасов. Также представляют опасность снег и сосульки, падающие с крыш.
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