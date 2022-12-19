Коалиция договорилась предоставить здравоохранению дополнительные 22 млн евро

С помощью этих средств планируется покрыть возникшие в этом году убытки и недостающие средства для обеспечения компенсируемых медикаментов, а также финансировать приобретение содержащих йод таблеток и предназначенного для лечения Covid-19 медикамента Paxlovid, отметил Таварс и министр финансов Арвил Ашераденс.

Говоря о предоставлении этих средств, Ашераденс положительно оценил, что новый министр здравоохранения Лига Менгельсоне динамично приступила к работе в сфере здравоохранения.

Оба политики также положительно оценили, как бодро началась работа коалиции на первом собрании, состоявшемся после утверждения нового правительства.

Ранее министр здравоохранения Лига Менгельсоне заявила, что для повышения заработной платы медработников в бюджете следующего года потребуется 55 млн евро.