В прошлом месяце в семье актрисы Ребел Уилсон, которая недавно обручилась с девушкой из Латвии, произошло пополнение в семье. У актрисы родилась дочь при помощи суррогатной матери. Сейчас звезда занимается воспитанием малышки и иногда делится трогательными моментами в соцсетях.
Ребел Уилсон, обручившаяся с девушкой из Латвии, поделилась снимком с новорожденной дочерью
Ребел Уилсон, обручившаяся с девушкой из Латвии, поделилась снимком с новорожденной дочерью
Недавно Ребел опубликовала новый снимок, где она позирует с дочерью на фоне заснеженных гор. Лицо девочки звезда скрыла смайликом. Видимо, Уилсон пока не готова показывать ребенка широкой публике.
Ранее Ребел Уилсон сообщила подписчикам, что стала мамой.
"Я готова дать малышке Ройс всю любовь, какую только можно вообразить. Я быстро учусь… Всего наилучшего всем мамам! Горжусь тем, что нахожусь в вашем клубе", - написала актриса.
Напомним, что голливудская актриса Ребел Уилсон и ее возлюбленная Рамона Агрума из Латвии обручились спустя семь месяцев отношений.
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