У водителей, пойманных за прошедшие сутки нетрезвыми за рулем, будут конфискованы два автомобиля, а в шести случаях взыскана их стоимость, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.
Еще два пьяных водителя лишатся своих авто
Еще два пьяных водителя лишатся своих авто
За прошедшие сутки было задержано 10 человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения за рулем, восемь из них будут привлечены к уголовной ответственности.
Транспортное средство конфискуется, если автовладелец находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения - свыше 1,5 промилле, под воздействием наркотиков или отказался пройти тест на наличие в организме опьяняющих веществ.
В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 150 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали восемь человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!