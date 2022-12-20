Еще два пьяных водителя лишатся своих авто

За прошедшие сутки было задержано 10 человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения за рулем, восемь из них будут привлечены к уголовной ответственности.

Транспортное средство конфискуется, если автовладелец находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения - свыше 1,5 промилле, под воздействием наркотиков или отказался пройти тест на наличие в организме опьяняющих веществ.

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 150 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали восемь человек.