В Чувашии произошел взрыв на газопроводе, связывающем Сибирь с Европой

Повлияет ли авария на поставки газа в Европу, также пока не ясно. Хотя газ в Европе уже подорожал, отмечает издание The Bell (объявлено в России "иностранным агентом").

Поскольку труба Уренгой-Помары-Ужгород обеспечивает поставки через единственный оставшийся вход для транзита российского газа в Европу через Украину, биржевые котировки на газовом хабе TTF на новости о пожаре в Чувашии подскакивали почти на 10%, потом скорректировались до 4%.

Сейчас газопровод - единственный канал через Украину, по которому российский газ поступает в Европу, констатирует российский Forbes. В мае Украина остановила транзит через контрольно-измерительную станцию "Сохрановка", расположенную в оккупированной Россией Луганской области. Несмотря на войну, Украина продолжает осуществлять транзит российского газа, а Россия - платить за него.

"Сейчас аварийные службы выполняют все первоочередные мероприятия, потому что сразу же в моменте невозможно подойти к месту происшествия. В ближайшее время наши оперативные службы разберутся в деталях, и будут предприняты все оперативные меры для того, чтобы устранить неполадки", - написал Николаев в своем телеграм-канале. По его словам, неизвестно, когда газ можно будет снова пустить по трубопроводу.

Чтобы остановить горение, трубу перекрыли. После этого огонь утих - видимо, остававшийся в трубе газ выгорел, пишет телеграм-канал "Про город Чебоксары".

Другой взрыв

На прошлой неделе взрыв и сильный пожар произошли на нефтеперерабатывающем заводе "Ангарской нефтехимической компании" в Иркутской области, погибли два человека, еще пятеро пострадали. Взрыв был такой силы, что геофизическая служба РАН зафиксировала в регионе сейсмическое событие.

"Ангарская нефтехимическая компания" - крупнейшее предприятие в Восточной Сибири по переработке и выпуску нефтепродуктов, входящее в состав "Роснефти". По объемам и глубине переработки АНХК - одно из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны, ежегодно на нем перерабатывается около 9 млн тонн нефти.