В Чувашии загорелся магистральный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, по которому газ из Западной Сибири через Украину поставляется в Европу. По предварительным данным, есть жертвы. Власти сообщили, что пожар начался во время проведения плановых ремонтных работ. Пострадают ли от аварии поставки европейским потребителям, пока неизвестно.
В Чувашии произошел взрыв на газопроводе, связывающем Сибирь с Европой
"Это было страшнее, чем на видео"
Взрыв и сильный пожар произошли на участке газопровода около деревни Ямбахтино в Вурнарском районе республики. При взрыве погибли три человека, еще один находится в шоковом состоянии, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
В соцсетях появились фото и видео огромного пламени рядом с деревней. Шум от горящего газа слышен за километры, комментирует РБК.
Горит газопровод в Вурнарском районе Чувашии. Перед пожаром прогремел взрыв. pic.twitter.com/2xV5U038a4— SOTA (@Sota_Vision) December 20, 2022
"Это было страшнее, чем на видео. В деревне Ямбахтино к окнам подойти было невозможно - все горячее было. Взрыв был очень громкий. Сотрудники напугались - у нас школа и детсад рядом, они побежали туда на случай, если эвакуировать придется. Слава богу, обошлось", - рассказала РИА Новости глава Калининского сельского поселения Ольга Смирнова (в его состав входит деревня).
Работала эксплуатирующая организация
Пресс-служба главы Чувашии ранее сообщила, что взрыв произошел на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, по которому газ, добытый на Ямале в Западной Сибири, транзитом через Украину поставляется в Европу.
Уренгой-Помары - Ужгород - это первый трансконтинентальный газопровод, построенный в 1983 году для поставок в страны Центральной и Западной Европы. Газ по нему идет через контрольно-измерительную станцию "Суджа" на границе Украины и Курской области. В эту же точку приходит газопровод "Прогресс".
Второй вход в украинскую газотранспортную систему "Сохрановка", куда идет газопровод "Союз", сейчас не используется. В декабре "Газпром" делал ежедневные заявки на прокачку через "Суджу" более 40 млн кубических метров. Проектная мощность газопровода Уренгой-Помары-Ужгород - 32 млрд кубических метров в год. Диаметр трубы - 1420 миллиметров.
Поставки российского газа в Европу по проложенному по морскому дну газопроводу "Северный поток" были полностью прекращены в сентябре после взрывов, в которых Москва подозревает западные спецслужбы, а западные страны - Россию.
Что стало причиной взрыва в Чувашии, пока не известно. В региональном управлении МЧС сообщили только, что прорыв газа произошел во время плановых ремонтных работ. В пресс-службе главы республики уточнили, что на газопроводе работала эксплуатирующая его организация - "Газпром трансгаз Нижний Новгород".
"Работало, по предварительным данным, четыре человека. К сожалению, трое из них погибли при резком возгорании газа. Один человек, водитель, уцелел, сейчас находится в шоковом состоянии", - рассказал глава республики Николаев в телеэфире.
Факельное горение газа ликвидировано, заявили в МЧС.
Единственный канал через Украину
Повлияет ли авария на поставки газа в Европу, также пока не ясно. Хотя газ в Европе уже подорожал, отмечает издание The Bell (объявлено в России "иностранным агентом").
Поскольку труба Уренгой-Помары-Ужгород обеспечивает поставки через единственный оставшийся вход для транзита российского газа в Европу через Украину, биржевые котировки на газовом хабе TTF на новости о пожаре в Чувашии подскакивали почти на 10%, потом скорректировались до 4%.
Сейчас газопровод - единственный канал через Украину, по которому российский газ поступает в Европу, констатирует российский Forbes. В мае Украина остановила транзит через контрольно-измерительную станцию "Сохрановка", расположенную в оккупированной Россией Луганской области. Несмотря на войну, Украина продолжает осуществлять транзит российского газа, а Россия - платить за него.
"Сейчас аварийные службы выполняют все первоочередные мероприятия, потому что сразу же в моменте невозможно подойти к месту происшествия. В ближайшее время наши оперативные службы разберутся в деталях, и будут предприняты все оперативные меры для того, чтобы устранить неполадки", - написал Николаев в своем телеграм-канале. По его словам, неизвестно, когда газ можно будет снова пустить по трубопроводу.
Чтобы остановить горение, трубу перекрыли. После этого огонь утих - видимо, остававшийся в трубе газ выгорел, пишет телеграм-канал "Про город Чебоксары".
Другой взрыв
На прошлой неделе взрыв и сильный пожар произошли на нефтеперерабатывающем заводе "Ангарской нефтехимической компании" в Иркутской области, погибли два человека, еще пятеро пострадали. Взрыв был такой силы, что геофизическая служба РАН зафиксировала в регионе сейсмическое событие.
"Ангарская нефтехимическая компания" - крупнейшее предприятие в Восточной Сибири по переработке и выпуску нефтепродуктов, входящее в состав "Роснефти". По объемам и глубине переработки АНХК - одно из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны, ежегодно на нем перерабатывается около 9 млн тонн нефти.
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