Последний приговор пособнице нацистов в Германии? Главное о громком процессе

При этом 92-летний мужчина признался, что более подробно описать коменданта или сопровождавших его лиц он уже не в состоянии. "Я лично ее не знал, ничего о ней не знаю. Я никогда не разговаривал с ней и не видел ее напрямую," - уточнил свидетель. Это связано еще и с тем, что Голани по собственному опыту знал, "что смотреть в лицо эсэсовцам было опасно для жизни ", и старался не делать этого. Таким образом, нет никаких доказательств, что в показаниях свидетеля фигурировала именно Ирмгард Ф.

Без срока давности

Прокурор Макси Ванцен (Maxi Wantzen) в своем выступлении 22 ноября назвала завершающийся суд "процессом выдающегося исторического значения - возможно, одним из последних процессов подобного рода".

Начиная с 2010 года в Германии прошло несколько процессов по делам нацистских преступников. Это было связано с особенностями немецкого законодательства, согласно которому требовалось неопровержимо доказать личное участие обвиняемых в конкретных преступлениях. Что, по понятным причинам, спустя десятилетия после окончания войны было сделать непросто. И процесс по делу Ирмгард Ф. - лишнее тому доказательство.

Но в рамках судебного разбирательства по делу бывшего охранника в нескольких нацистских концлагерях Джона (Ивана) Демьянюка был избран другой подход. Собибор, в котором также служил Демьянюк, был лагерем смерти, а значит, каждый охранник, каждый надзиратель был причастен к уничтожению узников, решили в прокуратуре ФРГ. В итоге бывший охранник был приговорен к пяти годами лишения свободы за соучастии в уничтожении 28 060 евреев в Собиборе.