Министр Спринджукс заговорил о "налоге на бездетность"

Со стороны самоуправлений Спринджукс усматривает несправедливый подход, когда "тут и там" здоровые дети платежеспособных родителей получают щедрую поддержку, например, на уже упомянутые бесплатные обеды. С другой стороны, детей матерей-одиночек мы часто не замечаем, хотя на самом деле семье приходится очень тяжело.

Говоря о демографических проблемах Латвии, министр выразил мнение, что следует разработать дружественный маркетинг и, возможно, даже рассмотреть вопрос о введении так называемого налога на бездетность как сигнал к тому, что нам "нужно производить будущих налогоплательщиков".

"Если мы хотим, чтобы было больше детей, нужно создавать дружественный маркетинг того, что вам [с детьми] будет легко, а не ваша жизнь будет полна забот. Можно, может быть, посмотреть и на бездетные семьи, как это было в советское время. Может быть, нужно ввести этот "налог на бездетность", что в своем роде тоже является сигналом, что нам нужно производить будущих налогоплательщиков. Это и есть политика семьи", - отметил Спринджукс.