При разработке семейной политики Латвии можно было бы рассмотреть введение так называемого налога на бездетность, заявил новый министр охраны среды и регионального развития, бывший председатель Адажской краевой думы Марис Спринджукс на первом рабочем заседании правительства.
Министр Спринджукс заговорил о "налоге на бездетность"
Министр отметил, что в подготовленном Минблагом плане реализации детской, молодежной и семейной политики на ближайшие пять лет не задействована такая важная сторона, как самоуправления, у которых есть и собственные инструменты семейной политики.
Если планируется такая масштабная работа и разрабатываются ориентиры, то цель должна быть понятна, считает политик. Если целью является возрождение нации, то начинать ее нужно с проверки всего спектра поддержки, сказал министр.
"Самой большой несправедливостью во всей социальной политике является именно недоступность детских садов. Есть опыт Эстонии или Финляндии, где все детские сады за одну и ту же плату, вне зависимости от того, ходит ли ребенок в муниципальный или в частный детский сад", - сказал министр.
Министр также обратил внимание на то, что в настоящее время огромное количество средств выделяется на бесплатные обеды, которые не предназначены для особо защищенных групп.
"Вообще-то эта детская политика - достаточно дорогая вещь. Государство много делает в этой сфере, но результат, на мой взгляд, нехороший, только потому, что мы слишком щедры, поддерживая всех подряд, при том, что иногда у нас не хватает денег и для особенных детей", - заявил министр.
Со стороны самоуправлений Спринджукс усматривает несправедливый подход, когда "тут и там" здоровые дети платежеспособных родителей получают щедрую поддержку, например, на уже упомянутые бесплатные обеды. С другой стороны, детей матерей-одиночек мы часто не замечаем, хотя на самом деле семье приходится очень тяжело.
Говоря о демографических проблемах Латвии, министр выразил мнение, что следует разработать дружественный маркетинг и, возможно, даже рассмотреть вопрос о введении так называемого налога на бездетность как сигнал к тому, что нам "нужно производить будущих налогоплательщиков".
"Если мы хотим, чтобы было больше детей, нужно создавать дружественный маркетинг того, что вам [с детьми] будет легко, а не ваша жизнь будет полна забот. Можно, может быть, посмотреть и на бездетные семьи, как это было в советское время. Может быть, нужно ввести этот "налог на бездетность", что в своем роде тоже является сигналом, что нам нужно производить будущих налогоплательщиков. Это и есть политика семьи", - отметил Спринджукс.
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