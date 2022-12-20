Соратники Навального выпустили расследование о заместителе Шойгу

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального Мария Певчих и Георгий Албуров выпустили расследование о замминистра обороны РФ Тимуре Иванове и Светлане Маниович, с которой Иванов формально находится в разводе с 30 августа 2022 года. "В поселке Успенское на Рублевском шоссе они отстроили себе дачу площадью 1600 квадратов. Такая дача стоит 600 млн рублей", - говорится в видеоролике "Война и Пир. Гламурная жизнь заместителя министра обороны Тимура Иванова", опубликованном во вторник, 20 декабря. Как напомнили сторонники Навального, Иванов - один из военных чиновников, наиболее приближенных к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

"Пока Владимир Путин сотнями запускал ракеты по Киеву, пока он стирал с лица земли целые села и города, где-то по Парижу гуляла наша героиня, Светлана Иванова (Маниович) - жена заместителя министра обороны России Тимура Иванова. В ее жизни не было ракет. Не было смертей. Зато были яхты, вертолеты, Сан-Тропе, "Роллс-Ройсы", бриллианты, вечеринки стоимостью десятки миллионов рублей, в том числе в европейских странах" - говорится в публикации. В качестве одного из "довоенных" примеров роскошной жизни супруги Иванова сообщается, что в 2018 году она отпраздновала свой день рождения в Стамбуле и что этот праздник обошелся в 178 тысяч евро (12 млн рублей).