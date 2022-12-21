Полиция и почта рекомендуют людям, оказавшимся жертвами сетевого маркетинга, обращаться в Департамент защиты прав потребителей. Однако департамент хочет, чтобы люди сами решали свои проблемы, пишет эстонский Rus.Postimees.
Горький опыт жителя Эстонии: почему важно сразу же отказаться от посылки, которую вы не заказывали
Недавно в одном почтовом отделении произошла странная история. Клиент хотел вернуть посылку, которую не заказывал. В противном случае он рисковал попасть в список должников коллекторского агентства, или фирмы-инкассо.
Этот человек пояснил, что ему домой на его имя курьер доставил посылку, которую принял кто-то из домашних. Товар был отправлен компанией сетевого маркетинга, в которой получатель ничего не заказывал. Решив, что это ошибка, клиент связался с компанией-отправителем и сообщил, что посылка пришла не по адресу и ее следует забрать. Однако отправитель начал угрожать: "Ничего не знаем, посылка у вас, теперь платите за нее, иначе сдадим вас коллекторам". Чтобы избавиться от посылки, человеку пришлось отправить ее обратно за свой счет, что и стало причиной его появления в почтовом отделении.
Руководитель сферы коллекторских услуг фирмы Julian Inkasso Мерле Лауримяэ считает этот случай странным. "Обстоятельства кажутся несколько неправдоподобными: возможно, человек описал случившееся немного предвзято", - сказала Лауримяэ. Она отметила, что ей трудно дать более развернутый комментарий, не зная, как именно разворачивались события, но обратила внимание на пару деталей.
При взыскании долгов коллекторское агентство представляет своих клиентов, поэтому инициировать производство можно только при наличии долговых отношений. "Если таковые не возникли или отпали причины, по которым долги появились, то нет и оснований для продолжения процедуры взыскания долга. А если посылка якобы была отправлена человеку из интернет-магазина, он в любом случае имеет право отказаться от сделки", - пояснила Лауримяэ.
Руководитель отдела по связям со СМИ компании Omniva Кристина Хаавала уточнила, что для отправки посылки частному лицу бизнес-клиенты должны указать на ней точные личные данные, то есть имя и адрес.
Платить не нужно
Хаавала рассказала, что обычно люди, которые ничего не заказывали, отказываются принимать посылку и Omniva отправляет ее обратно. Она призвала людей, к которым приходит курьер с посылкой, спокойно выяснить, от кого эта посылка, и если имя отправителя человеку ни о чем не говорит, отказаться от посылки, а курьер бесплатно доставит ее обратно.
Юрист правового бюро Hugo.legal Эрки Писуке считает, что отправка навязываемых посылок и оказание давления имеют явные признаки преступления. Получателю ненужной посылки юрист советует сначала в письменной форме обратиться к отправителю и сообщить, что по ошибке был принят товар, который получатель не заказывал. Чего бы отправитель ни требовал, от этого следует отказаться. "Если же отправитель не оставит человека в покое, имеет смысл обратиться в Департамент защиты прав потребителей", - рекомендует Писуке.
Юрист отметил, что на самом деле коллекторское агентство не имеет права начинать производство по такому требованию. И все же такие случаи, к сожалению, встречаются. Но что же делать, если требование уже попало к коллекторам? "Нужно решительно возражать против необоснованных требований и отказываться от их выполнения. Что касается принятой по ошибке посылки, то получатель ничего не должен с ней делать", - заверил Писуке. Если продавец хочет получить посылку обратно, то пусть сам организует доставку.
Он добавил, что жители Эстонии с брутто-доходом до 1200 евро в месяц имеют право получить два часа бесплатной правовой помощи.
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) подтверждает, что коллекторские агентства скупают требования и среди них могут оказаться такие, которые и близко не содержат никаких долговых обязательств. "Если счет приходит от фирмы-инкассо, то туда стоит обратиться в письменной форме, потому что кредитор тоже должен суметь доказать обоснованность требования", - пояснили в Департаменте защиты прав потребителей.
Спокойно отказаться
Секретариат комиссии по потребительским спорам (TTJA) советует жертвам подобных отправлений в первую очередь пообщаться с отправителем товара или коллекторским агентством, а если проблема не решится, то лишь тогда обращаться в Департамент защиты прав потребителей.
Эксперт по консультированию секретариата Маргот Леэн отметила, что предприниматель не имеет права требовать оплату товаров и услуг, которые человек не заказывал. Если человек попал в лапы мошенников, Леэн рекомендует подать продавцу письменную жалобу, в которой будет указано конкретное требование. По закону продавец должен будет ответить на нее в течение 15 дней и доказать, что товар был заказан. Общение должно происходить только в письменной форме.
Если же дело дошло до коллекторов, то Леэн рекомендует вести аналогичное общение с коллекторским агентством. Никаких устных договоренностей. Все этапы должны быть закреплены на случай, если придется обращаться в суд.
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