Горький опыт жителя Эстонии: почему важно сразу же отказаться от посылки, которую вы не заказывали

Юрист отметил, что на самом деле коллекторское агентство не имеет права начинать производство по такому требованию. И все же такие случаи, к сожалению, встречаются. Но что же делать, если требование уже попало к коллекторам? "Нужно решительно возражать против необоснованных требований и отказываться от их выполнения. Что касается принятой по ошибке посылки, то получатель ничего не должен с ней делать", - заверил Писуке. Если продавец хочет получить посылку обратно, то пусть сам организует доставку.

Он добавил, что жители Эстонии с брутто-доходом до 1200 евро в месяц имеют право получить два часа бесплатной правовой помощи.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) подтверждает, что коллекторские агентства скупают требования и среди них могут оказаться такие, которые и близко не содержат никаких долговых обязательств. "Если счет приходит от фирмы-инкассо, то туда стоит обратиться в письменной форме, потому что кредитор тоже должен суметь доказать обоснованность требования", - пояснили в Департаменте защиты прав потребителей.

Спокойно отказаться

Секретариат комиссии по потребительским спорам (TTJA) советует жертвам подобных отправлений в первую очередь пообщаться с отправителем товара или коллекторским агентством, а если проблема не решится, то лишь тогда обращаться в Департамент защиты прав потребителей.

Эксперт по консультированию секретариата Маргот Леэн отметила, что предприниматель не имеет права требовать оплату товаров и услуг, которые человек не заказывал. Если человек попал в лапы мошенников, Леэн рекомендует подать продавцу письменную жалобу, в которой будет указано конкретное требование. По закону продавец должен будет ответить на нее в течение 15 дней и доказать, что товар был заказан. Общение должно происходить только в письменной форме.

Если же дело дошло до коллекторов, то Леэн рекомендует вести аналогичное общение с коллекторским агентством. Никаких устных договоренностей. Все этапы должны быть закреплены на случай, если придется обращаться в суд.