Наргиз о депортации из РФ: "Приносим извинения, но вам въезд запрещен на 50 лет"

В конце мая 2022 года певица родом из Узбекистана Наргиз Закирова прилетела в Москву. В аэропорту Домодедово у нее возникли проблемы. Оказалось, что звезде запрещено посещать Россию. Запрет на въезд введен на 50 лет.

"Это не был депорт. Я прилетела в Ташкент по своим делам, побыла здесь где-то месяц, потом мне нужно было лететь обратно в Москву. Я прилетела, на контроле отдаю свой паспорт. Женщина смотрит, говорит: "Вам требуется дополнительная проверка", - вспоминает Наргиз.

Сначала она даже не обратила внимание на слова женщины, а потом к ней подошли два человека и тихонечко сказали: "Наргиз, здравствуйте, пройдемте, пожалуйста, в сторону". Они проводили артистку в административное помещение, где сообщили, что она обязана покинуть РФ, теперь посещать территорию страны она не имеет права.

Наргиз отметила, что мужчины сказали ей чуть не плача: "Приносим извинения, но вам въезд запрещен на 50 лет". После этого они попросили сфотографироваться с ней. Закирова отметила, что они же не виноваты, а просто выполняют чужие указания.

В СМИ приводили объяснения адвоката Наргиз, который рассказал, что данный запрет был введен из-за того, что певица не поддержала войну в Украине.

Видео: Интервью с Наргиз Закировой