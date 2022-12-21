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Эко-активисты в Берлине спилили верхушку елки

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Эко-активисты в Берлине спилили верхушку елки
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Спиленная верхушка елки в Берлине.
Спиленная верхушка елки в Берлине. Фото: Eric Thompson/"Twitter"

В среду эко-активисты сообщили, что они спилили вершинку рождественской елки, установленной в Берлине у Бранденбургских ворот.

Организация Last Generation объявила, что два ее члена на гидравлическом подъемнике добрались до вершины елки, спилили двухметровый участок и повесили плакат "Это только вершина рождественской елки".

Полиция Германии подтвердила, что инцидент произошел.

Как сообщила организация, этой акцией она хотела подчеркнуть, что Германия до сих пор видела только вершину глобального климата.

Активисты призвали немецкого канцлера Олафа Шольца сделать больше, чтобы бороться с глобальным потеплением.

Организация в последние месяцы привлекала себе внимание акциям, включая блокирование дорог и загрязнение известных картин.

Критикуя эти протесты, Шольц попросил активистов выразить “немного творчества”.

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