Эко-активисты в Берлине спилили верхушку елки

Организация Last Generation объявила, что два ее члена на гидравлическом подъемнике добрались до вершины елки, спилили двухметровый участок и повесили плакат "Это только вершина рождественской елки".

Полиция Германии подтвердила, что инцидент произошел.

Как сообщила организация, этой акцией она хотела подчеркнуть, что Германия до сих пор видела только вершину глобального климата.

Активисты призвали немецкого канцлера Олафа Шольца сделать больше, чтобы бороться с глобальным потеплением.

Организация в последние месяцы привлекала себе внимание акциям, включая блокирование дорог и загрязнение известных картин.

Критикуя эти протесты, Шольц попросил активистов выразить “немного творчества”.