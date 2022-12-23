RUS TVNET решил рассказать, как знаменитости готовятся к предстоящим праздникам.
Фото ⟩ Как Бусулис, Чичваркин и другие звезды готовятся к праздникам?
Амината примеряет платье
Праздничная атмосфера от Софии Стужук
Настя Каменских в ожидании подарков
Латвийская певица Диана Пашко о чем-то мечтает
Катрина Гупало приняла участие в рождественском марафоне
Радость в семье Элины Глузуновой
Семейство Ким Кардашьян готово
Евгений Чичваркин украсил и дом, и рабочее место
Амуна Давис готовится к вечеринке в Лондоне
Интарс Бусулис и Саманта Тина тоже делают добрые дела
Актриса Иева Флоренце-Виксне пишет стих и позволяет заглянуть в свой дом
Музыкант Мара Упмане-Холштейне размышляет о чудесах
Праздничное настроение Динары Рудане
Рута Двинска и ее семья у елочки
Ренарс Зелтиньш оказался в Вене
Как всегда, семейный Арманд Симсонс
Дагмара Леганте эмоционально поделилась мыслями
Ольга Раецка на мероприятии
Стилист Индра Салцевича никак не может почувствовать праздничное настроение
Анна Седокова и Янис Тимма сделали семейные фото
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