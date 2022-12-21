Государственная полиция начала ведомственное расследование по факту вырубки ели в рижском микрорайоне Кенгарагc, сообщает полиция.
Фото ⟩ В Кенгарагсе зачем-то срубили и оставили на земле большую елку
В полицию в среду, 21 декабря, поступила информация о том, что во дворе многоквартирного дома на улице Локомотивес, 58, срублена ель длиной несколько метров.
🇱🇻 Nezināmu iemeslu dēļ Lokomotīves ielā #Ķengarags (#Rīga, #Latvija) tika nozāģēta sudrabegle.— BreakingLV (@breakinglv) December 21, 2022
📸 Sintija Pakalne pic.twitter.com/k8e7pmiYhV
В государственных лесах можно срубить елку к Рождеству
На управляемых AS Latvijas valsts meži (LVM) территориях, как и каждый год, можно срубить одну рождественскую елку, свидетельствует опубликованная LVM информация.
Узнать границы управляемых LVM лесов можно с помощью приложения LVM GEO. На месте в лесу можно руководствоваться указателями собственности LVM, которые устанавливаются на обочинах дорог или на пересечениях лесных кварталов.
Предприятие напоминает, что
рубить елки разрешается на краю канав, у обочин лесных дорог, под линиями электропередач и под большими деревьями во взрослом лесу.
Какой должна быть елка?
Выбранная елка может быть до 3 метров в высоту, а диаметр пня на высоте 10 см от земли не должен превышать 12 см. Ель нужно спиливать на уровне земли, чтобы острый пень не поранил других посетителей леса и животных, а ненужные срезанные ветки можно оставить в лесу.
Запрещается рубить елки в молодняке, в принадлежащих другим владельцам лесах без разрешения, на заповедных территориях и в общественных природных парках.
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