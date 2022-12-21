Фото ⟩ В Кенгарагсе зачем-то срубили и оставили на земле большую елку

В полицию в среду, 21 декабря, поступила информация о том, что во дворе многоквартирного дома на улице Локомотивес, 58, срублена ель длиной несколько метров.

В государственных лесах можно срубить елку к Рождеству

На управляемых AS Latvijas valsts meži (LVM) территориях, как и каждый год, можно срубить одну рождественскую елку, свидетельствует опубликованная LVM информация.

Узнать границы управляемых LVM лесов можно с помощью приложения LVM GEO. На месте в лесу можно руководствоваться указателями собственности LVM, которые устанавливаются на обочинах дорог или на пересечениях лесных кварталов.

Предприятие напоминает, что

рубить елки разрешается на краю канав, у обочин лесных дорог, под линиями электропередач и под большими деревьями во взрослом лесу.

Какой должна быть елка?

Выбранная елка может быть до 3 метров в высоту, а диаметр пня на высоте 10 см от земли не должен превышать 12 см. Ель нужно спиливать на уровне земли, чтобы острый пень не поранил других посетителей леса и животных, а ненужные срезанные ветки можно оставить в лесу.

Запрещается рубить елки в молодняке, в принадлежащих другим владельцам лесах без разрешения, на заповедных территориях и в общественных природных парках.