Ср, 21.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Фото ⟩ В Кенгарагсе зачем-то срубили и оставили на земле большую елку

rus.tvnet.lv LETA
,
В Кенгарагсе зачем-то срубили и оставили на земле большую елку
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Срубленное дерево. Иллюстративное фото
Срубленное дерево. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Государственная полиция начала ведомственное расследование по факту вырубки ели в рижском микрорайоне Кенгарагc, сообщает полиция.

В полицию в среду, 21 декабря, поступила информация о том, что во дворе многоквартирного дома на улице Локомотивес, 58, срублена ель длиной несколько метров.

В государственных лесах можно срубить елку к Рождеству

На управляемых AS Latvijas valsts meži (LVM) территориях, как и каждый год, можно срубить одну рождественскую елку, свидетельствует опубликованная LVM информация.

Узнать границы управляемых LVM лесов можно с помощью приложения LVM GEO. На месте в лесу можно руководствоваться указателями собственности LVM, которые устанавливаются на обочинах дорог или на пересечениях лесных кварталов.

Предприятие напоминает, что

рубить елки разрешается на краю канав, у обочин лесных дорог, под линиями электропередач и под большими деревьями во взрослом лесу.

Какой должна быть елка?

Выбранная елка может быть до 3 метров в высоту, а диаметр пня на высоте 10 см от земли не должен превышать 12 см. Ель нужно спиливать на уровне земли, чтобы острый пень не поранил других посетителей леса и животных, а ненужные срезанные ветки можно оставить в лесу.

Запрещается рубить елки в молодняке, в принадлежащих другим владельцам лесах без разрешения, на заповедных территориях и в общественных природных парках.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх