Травмированные головы и очереди в больницах: чем вы рискуете, отправляясь на улицу в гололед?

Люди получили серьезные травмы, поскользнувшись и упав на скользких улицах. Наиболее частыми являются травмы рук, ног, головы и спины.

При этом увеличилось также общее количество вызовов и травм: если обычно медики ежедневно выезжают на 150 вызовов в связи с тяжелыми травмами, то за последние сутки поступило 273 таких вызова.

В среду более 80 человек обратились в травматологическую больницу после падения на скользких улицах

В среду более 80 человек обратились за помощью в Больницу травматологии и ортопедии с серьезными травмами в результате падения на скользких улицах, сообщили агентству LЕТА в лечебном учреждении.

11 человек уже госпитализированы с переломами, а остальные еще проходят обследование. Травмы получили пациенты разного возраста, чаще всего это переломы бедра, лодыжки и руки.

Больница привлекла дополнительные силы для приема пациентов и справляется с наплывом людей. В то же время людям приходится считаться с длительным ожиданием в очереди.

Как сообщалось, на большей части территории страны прошел ледяной дождь, поэтому на улицах особенно скользко, что привело к увеличению количества травм.