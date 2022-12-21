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Шойгу предложил увеличить состав ВС РФ до 1,5 млн солдат. Призвать придется еще 350 000 человек

rus.tvnet.lv
Шойгу предложил увеличить состав ВС РФ до 1,5 млн солдат. Призвать придется еще 350 000 человек
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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу Фото: AP/Scanpix

Численный состав Вооруженных сил России должен быть доведен до 1,5 млн человек, а численность военнослужащих, проходящих службу по контракту, - до 695 тысяч человек, заявил в среду, 21 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В настоящее время численный состав российской армии, согласно приказу российского президента Владимира Путина, составляет 1 150 628 человек, сообщает "Медуза". Предложение Шойгу предусматривает призыв в армию еще не менее 350 тысяч человек.

Это необходимо для "выполнения задач, связанных с обеспечением безопасности России", заявил Шойгу на коллегии Минобороны. Шойгу также предложил внести изменения в возрастные рамки призыва на срочную военную службу. В настоящее время призыв на обязательную службу осуществляется с 18 лет, а максимальный возраст призываемых на обязательную службу составляет 27 лет. Шойгу предложил увеличить минимальный возраст до 21 года, а максимальный до 30 лет.

Выступая на коллегии Минобороны, Шойгу также озвучил и другие реформы, планируемые в Вооруженных Силах России.

Например, планируется создать две новые зоны боевых действий - Московскую и Ленинградскую, а также усилить группировку армий в северо-западной части России с учетом "усилий НАТО по усилению своего военного потенциала у границ России" .

Владимир Путин также участвовал в коллегии Минобороны. Он заявил, что ограничений на финансирование армии в России нет. "Государство, правительство дает все, что просит армия", - сказал он.

Путин согласился с предложение Шойгу

Путин также заявил, что Москва должна извлечь уроки из проблем, возникших в Украине, и устранить их.

Министр указал, что 695 тысяч солдат должны быть профессиональными военнослужащими - в отличие от призывников, проходящих срочную военную службу.

Этим летом Путин уже подписал указ об увеличении численности военнослужащих с 1 января 2023 года на 137 тысяч, в результате чего общая численность личного состава армии достигнет 1,15 миллиона человек.

В ходе мобилизации, объявленной Путиным осенью для восполнения потерь, понесенных российской армией в войне против Украины, в армию РФ было призвано более 300 тысяч резервистов.

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