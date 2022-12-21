Шойгу предложил увеличить состав ВС РФ до 1,5 млн солдат. Призвать придется еще 350 000 человек

В настоящее время численный состав российской армии, согласно приказу российского президента Владимира Путина, составляет 1 150 628 человек, сообщает "Медуза". Предложение Шойгу предусматривает призыв в армию еще не менее 350 тысяч человек.

Это необходимо для "выполнения задач, связанных с обеспечением безопасности России", заявил Шойгу на коллегии Минобороны. Шойгу также предложил внести изменения в возрастные рамки призыва на срочную военную службу. В настоящее время призыв на обязательную службу осуществляется с 18 лет, а максимальный возраст призываемых на обязательную службу составляет 27 лет. Шойгу предложил увеличить минимальный возраст до 21 года, а максимальный до 30 лет.

Выступая на коллегии Минобороны, Шойгу также озвучил и другие реформы, планируемые в Вооруженных Силах России.

Например, планируется создать две новые зоны боевых действий - Московскую и Ленинградскую, а также усилить группировку армий в северо-западной части России с учетом "усилий НАТО по усилению своего военного потенциала у границ России" .