Численный состав Вооруженных сил России должен быть доведен до 1,5 млн человек, а численность военнослужащих, проходящих службу по контракту, - до 695 тысяч человек, заявил в среду, 21 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Шойгу предложил увеличить состав ВС РФ до 1,5 млн солдат. Призвать придется еще 350 000 человек
В настоящее время численный состав российской армии, согласно приказу российского президента Владимира Путина, составляет 1 150 628 человек, сообщает "Медуза". Предложение Шойгу предусматривает призыв в армию еще не менее 350 тысяч человек.
Это необходимо для "выполнения задач, связанных с обеспечением безопасности России", заявил Шойгу на коллегии Минобороны. Шойгу также предложил внести изменения в возрастные рамки призыва на срочную военную службу. В настоящее время призыв на обязательную службу осуществляется с 18 лет, а максимальный возраст призываемых на обязательную службу составляет 27 лет. Шойгу предложил увеличить минимальный возраст до 21 года, а максимальный до 30 лет.
Выступая на коллегии Минобороны, Шойгу также озвучил и другие реформы, планируемые в Вооруженных Силах России.
Например, планируется создать две новые зоны боевых действий - Московскую и Ленинградскую, а также усилить группировку армий в северо-западной части России с учетом "усилий НАТО по усилению своего военного потенциала у границ России" .
Владимир Путин также участвовал в коллегии Минобороны. Он заявил, что ограничений на финансирование армии в России нет. "Государство, правительство дает все, что просит армия", - сказал он.
Путин согласился с предложение Шойгу
Путин также заявил, что Москва должна извлечь уроки из проблем, возникших в Украине, и устранить их.
Министр указал, что 695 тысяч солдат должны быть профессиональными военнослужащими - в отличие от призывников, проходящих срочную военную службу.
Этим летом Путин уже подписал указ об увеличении численности военнослужащих с 1 января 2023 года на 137 тысяч, в результате чего общая численность личного состава армии достигнет 1,15 миллиона человек.
В ходе мобилизации, объявленной Путиным осенью для восполнения потерь, понесенных российской армией в войне против Украины, в армию РФ было призвано более 300 тысяч резервистов.
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