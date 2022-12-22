Война в Украине. Как комплекс "Пэтриот" облегчит жизнь Киеву и испортит настроение в Москве

Такая подготовка, возможно, уже идет полным ходом, а американские военные недавно заявили, что с января расширят программу подготовки украинских войск в Германии.

Не панацея, но серьезное подспорье для защиты Украины

Павел Аксенов, корреспондент Би-би-си

ЗРК "Пэтриот" - точно не серебряная пуля, которая сможет решить все проблемы украинской противовоздушной обороны. Это действительно очень эффективный комплекс, но его возможности ограничены несколькими обстоятельствами.

Во-первых, он специализируется на борьбе с баллистическими ракетами. Это не означает, что он не способен бороться с другими целями, но Украине он будет нужен именно для этого: других средств для борьбы с такими целями у ВСУ сейчас нет.

Второе - Киеву, судя по всему, будет передана всего одна батарея. Такая батарея может включать в себя до восьми пусковых установок, хотя, возможно, их в ее составе будет поставлено и меньше. Однако комплекс представляет собой одну единицу ПВО - он выстроен вокруг одного радара, одного командного центра, одной антенно-мачтовой машины и одного электрогенератора. Эта батарея сможет прикрыть один довольно крупный объект, но не сможет защитить несколько.