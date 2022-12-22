Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и выступил перед Конгрессом

"Для меня как для президента справедливый мир - это отсутствие компромиссов по нашей территории и возмещение всех убытков. Россия должна ответить за все, что сделала против нас, Европы и всего цивилизованного мира. Мы предложили США шаги, которые могут привести в итоге к миру", - сказал он.

Байден добавил, что США разделяют украинскую позицию относительно условий мира. "У нас с Зеленским абсолютно одинаковое видение", - сказал американский президент.

Отпор Путину и память о борьбе с нацизмом

В речи перед обеими палатами Конгресса США Зеленский вновь поблагодарил американцев за помощь в войне и сказал, что для победы и Украины, и всего свободного мира стойкость придется проявить и украинцам, и их союзникам.

Зеленский, кроме прочего, вновь сравнил нынешнюю войну и путинскую Россию со Второй мировой и гитлеровской Германией.

"Они бросили против нас все, так же, как и похожая тирания когда-то ... Бросили все, что у них есть, против свободного мира. Так же, как храбрые американские солдаты, которые держали оборону и отбросили гитлеровские войска в Рождество 1944 года, отважные украинские солдаты делают то же самое с путинскими войсками в это Рождество. Украина держит свои позиции и никогда не сдастся", - сказал президент Украины в Конгрессе США.

На этих словах конгрессмены в очередной раз встали и аплодировали Зеленскому стоя.