Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибыл в Вашингтон, где он в Белом доме встречается с президентом США Джо Байденом, а затем выступил перед Конгрессом. "Украина держится и никогда не сдастся", - провозгласил Зеленский, напомнив конгрессменам Уинстона Черчилля.
Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и выступил перед Конгрессом
В начале официальной программы визита Зеленского у Белого дома встретили президент Байден с супругой. Эти кадры демонстрировало в прямом эфире американское телевидение.
"Для меня большая честь быть рядом с вами в совместной защите от жестокой, жестокой войны, которую ведет Путин", - сказал Байден.
"Трудно поверить, что прошло уже 300 дней, и что Путин грубо посягнул на право украинцев на существование как нации и напал на ни в чем не повинный украинский народ только для того, чтобы запугать", — добавил Байден.
Путин пытается использовать зиму как оружие, сказал Байден, говоря о российских обстрелах жилых районов и энергетической инфраструктуры Украины, и заверил Зеленского, что американцы вместе с европейскими союзниками продолжат поддерживать Украину.
Байден заверил Зеленского, что обе американские партии в Конгрессе поддерживают украинцев и вместе с союзниками в Европе, Японии и других странах продолжат оказывать Украине необходимую гуманитарную и военную помощь, включая недавно объявленную поставку современных ракетных комплексов ПВО "Пэтриот".
Встреча двух президентов продлилась больше двух часов.
На пресс-конференции после встречи Владимир Зеленский сказал, в частности, что президент Байден подтвердил новости об очередном пакете военной помощи Украине, в который войдут и мощные средства ПВО.
"Я возвращаюсь домой с хорошими новостями, с пакетом военной помощи почти на 2 миллиарда долларов, и основной элемент этого пакета - системы "Пэтриот", которые усилят возможности нашей противовоздушной обороны», - сказал президент Украины.
Джо Байден на пресс-конференции вновь подчеркнул, что Россия бьет зимой по по украинской инфраструктуре, чтобы "люди страдали от холода и голода, чтобы разъединить людей".
Байден не сомневается в европейских союзниках
В ответ на вопрос, о том, насколько США волнует прочность коалиции союзников Украины, Байден сказал, что США не считают этот вопрос проблемным.
"Мы не видели крупного вторжения в европейскую страну со времен Второй мировой. [...] Мы понимаем, что на кону - сама идея суверенитета. Путин думал, что ослабит НАТО, но он его усилил. Он привел НАТО к единению, к присоединению Финляндии и Швеции", - сказал Байден.
Корреспондент Cи-эн-эн спросил Байдена, думали ли США о возможной эскалации со стороны России в ответ на поставки Украине комплексов "Пэтриот". Президент ответил, что не думали, поскольку "Пэтриот" - это оборонительное оружие
Корреспондент украинского телеканала "Интер" спросил президентов, каким они видят "справедливый" или "честный" конец войны.
Владимир Зеленский, который отвечал на вопрос первым, сказал, что основное условие Украины в мирных переговорах - возвращение территорий и возмещение убытков.
"Для меня как для президента справедливый мир - это отсутствие компромиссов по нашей территории и возмещение всех убытков. Россия должна ответить за все, что сделала против нас, Европы и всего цивилизованного мира. Мы предложили США шаги, которые могут привести в итоге к миру", - сказал он.
Байден добавил, что США разделяют украинскую позицию относительно условий мира. "У нас с Зеленским абсолютно одинаковое видение", - сказал американский президент.
Отпор Путину и память о борьбе с нацизмом
В речи перед обеими палатами Конгресса США Зеленский вновь поблагодарил американцев за помощь в войне и сказал, что для победы и Украины, и всего свободного мира стойкость придется проявить и украинцам, и их союзникам.
Зеленский, кроме прочего, вновь сравнил нынешнюю войну и путинскую Россию со Второй мировой и гитлеровской Германией.
"Они бросили против нас все, так же, как и похожая тирания когда-то ... Бросили все, что у них есть, против свободного мира. Так же, как храбрые американские солдаты, которые держали оборону и отбросили гитлеровские войска в Рождество 1944 года, отважные украинские солдаты делают то же самое с путинскими войсками в это Рождество. Украина держит свои позиции и никогда не сдастся", - сказал президент Украины в Конгрессе США.
На этих словах конгрессмены в очередной раз встали и аплодировали Зеленскому стоя.
Зеленский выступает на английском, и его слова "никогда не сдастся" - "will never surrender" - были явной отсылкой к знаменитой речи Уинстона Черчилля.
В конце выступления Зеленский еще раз поблагодарил американцев за помощь и подарил конгрессменам флаг из Бахмута, который уже несколько месяцев бомбят и штурмуют россияне, и где он побывал накануне.
Первый зарубежный визит Зеленского после российского вторжения
Самолет с Зеленским на борту приземлился на авиабазе "Эндрюс" под Вашингтоном примерно в полдень по местному времени (17:00 по Гринвичу).
Украинский президент прибыл в США из польского Жешува на самолете Boeing C-40B (военная модификация Boeing 737 NG) Военно-воздушных сил США.
В Польшу, как сообщали СМИ, Зеленский добрался на поезде. В поездке его сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринк.
В ходе визита Зеленского США официально объявили о новом пакете помощи Украине, который будет включать системы ПВО "Пэтриот".
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в среду подробно рассказал об этом пакете. Его детали уже попадали в прессу, однако вместе эти данные официально были обнародованы впервые:
- Пакет оценивают в 1,85 млрд долларов, в него в том числе войдет первая поставка ВСУ системы ПВО "Пэтриот".
- В среду Госдепартамент официально одобрит выделение миллиарда долларов из этого пакета на средства ПВО (вероятно, здесь имеется в виду именно "Пэтриот"), а также средства для высокоточных ударов и боеприпасы.
- Вторая часть пакета - 850 млн долларов, выделяемых в рамках программы министерства обороны по помощи Украине.
- Общая сумма военной помощи Украине от США достигает беспрецедентных 21,9 млрд долларов за весь период работы администрации Джо Байдена.
- США продолжат работать более чем с 50 партнерами по всему миру, чтобы оказывать поддержку Украине на протяжении любого необходимого периода времени, до вывода российских войск с ее территории.
Визит Зеленского в США начался в тот же день, когда российский президент Владимир Путин выступил на заседании коллегии минобороны.
Визит Зеленского "подчеркивает непоколебимую готовность Соединенных Штатов поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Это первая поездка украинского президента за рубеж за 301 день войны. С 24 февраля он не покидал Украину и принимал иностранных политиков в Киеве либо выступал перед ними по видеосвязи.
"Направился в США, чтобы укрепить стойкость и обороноспособность Украины. В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", - написал Зеленский в "Твиттере".
Система "Пэтриот" - это самое мощное и современное противоракетное оружие из того, что передали украинцам союзники.
"Продолжаются поставки вооружений [Вашингтоном], расширяется номенклатура поставляемых вооружений. Все это, безусловно, ведет к усугублению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине", - уже прокомментировал американскую помощь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Сколько оружия нужно Украине
Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов об американской помощи Киеву
Слова пресс-секретаря Белого дома о непоколебимой готовности Соединенных Штатов поддерживать Украину столько, сколько потребуется должны быть очень ценными для Украины - это важная моральная поддержка. Однако в материальном мире все намного сложнее.
Сколько потребуется Украине помощи для того, чтобы продолжать вести войну, можно представить себе со слов главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В сентябре он написал статью, в которой говорилось, что для наступления ВСУ нужно создать одну или несколько оперативных группировок, в составе которых должно появиться от десяти до двадцати общевойсковых бригад.
В недавнем интервью журналу Economist главком сказал, что для того, чтобы выйти на линию противостояния 23 февраля, ему нужны 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. И снаряды, ракеты, запчасти для ремонта вооружения и техники, теплая форма, разнообразная медицинская помощь, подготовка военнослужащих и многое другое.
Украина получает из США очень много военной помощи, но многое из того, о чем постоянно говорят украинские военные и политики, им не поставляют. Например, дальние ракеты ATACMS, которые сильно осложнили бы ситуацию в российском тылу. Или танки западного производства.
Зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот", кажется, станут исключением из этого правила. Эти ЗРК способны бороться с баллистическими ракетами, которые, по словам украинских военных, существующими средствами они сбивать не в состоянии.
"Пэтриот" - дорогой и мощный комплекс, но, судя по информации, которая просочилась в прессу, Киеву, скорее всего, поставят только одну батарею.
И эта поставка вызывает массу вопросов. Когда она состоится? Кто будет обслуживать эту батарею, учитывая, что подготовка расчета занимает много месяцев, а она нужна Украине "уже вчера"? Наконец, что будет прикрывать этот комплекс?
Американская военная помощь с административной точки зрения предоставляется Украине тремя способами - в рамках президентских распоряжений, когда средства передаются из наличия в арсенале США, по программе "Инициативы содействия безопасности Украины" [Ukraine Security Assistance Initiative - USAI] и по "Программе военных продаж" [The Foreign Military Sales - FMS].
Из них только президентские распоряжения позволяют поставить что-то в довольно короткие сроки. Две другие программы касаются заказов вооружений у поставщиков с длительными сроками исполнения.
Поэтому, когда речь заходит о поставках вооружений в рамках американской помощи, чтобы понять, когда эта помощь окажется в Украине, нужно учитывать и ту программу, в рамках которой эта помощь осуществляется, и то, каких усилий потребует ее оказание, подготовка персонала и инфраструктуры".
Визит Зеленского в США как символ исторической роли Вашингтона
Неожиданный визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон имеет большое символическое значение, и прежде всего - для США, убежден аналитик Си-эн-эн Стивен Коллинсон.
По его словам, это еще одно напоминание Владимиру Путину о роли Америки в любой международной повестке и, в частности, в вопросах фактического выживания отдельно взятого государства.
Кроме того, война в Украине дала толчок возрождению западного альянса, который в свое время держал в страхе Советский Союз, а теперь сдерживает Москву в ее стремлении померяться ядерными силами.
Коллинсон просматривает в визите Владимира Зеленского в США историческую параллель с визитом премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Вашингтон в 1941 году, также предпринятым для укрепления альянса ради победы во Второй мировой войне.
"Он [Зеленский] пытается подчеркнуть прямую взаимосвязь между нашей поддержкой и будущей победой Украины", - считает аналитик Си-эн-эн.
Главный союзник
По подсчетам немецкого Кильского института мировой экономики, США в этом году оказали Украине военную помощь на 18,5 млрд долларов - это больше, чем дали все остальные союзники Украины вместе взятые.
В бюджете США, который Конгресс постарается принять до конца этой недели, на период до 30 сентября 2023 года на военную помощь Украине заложено 23,5 млрд долларов, а в целом на статьи, связанные с войной в Украине - обучение военнослужащих, оборудование (включая вооружения), логистику, разведывательную поддержку, а также восполнение американских запасов, переданных Украине - более 40 млрд.
Владимир Зеленский постоянно призывает союзников увеличивать военную и финансовую помощь Украине. По его словам, война обходится стране минимум в 5 миллиардов долларов ежемесячно.
В прошлую пятницу российская армия в девятый раз с октября совершила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к отключению электричества у половины потребителей страны. В частности, на Киев российские военные направили 40 ракет, 37 из них были сбиты средствами ПВО, сообщала городская военная администрация.
Как писала Би-би-си, одно из основных преимуществ комплекса "Пэтриот", который Украине должны передать США, - способность сбивать не только самолеты и крылатые ракеты, но и баллистические ракеты. Именно этот тип ракет доставляет больше всего проблем украинским силам ПВО.