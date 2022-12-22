Во вторник, 20 декабря, житель Вильянди Индрек Ярвекюльг опубликовал пост на своей странице в Facebook, после которого его почтовый ящик практически взорвался: Ярвекюльг решил бесплатно отдать свой 18-летний, но рабочий Volkswagen Touareg. В среду Ярвекюльг уже определился с выбором. Он решил подарить машину большой семье из Килинги-Нымме, которая лишилась дома и ребенка при пожаре, сообщает Rus.Postimees.
Житель Эстонии решил подарить машину многодетной семье, пережившей трагедию
"Я и сам терял ребенка, - вздохнул Ярвекюльг. - Это так".
Идея подарить машину пришла ему в голову спонтанно. Раньше Ярвекюльг ездил на ней на выступления: он музыкант. Теперь нужные ему для выступлений вещи стали компактнее, и эта машина больше не нужна. В последнее время на ней ездили пару раз в год, но технически она исправна, не ржавая и не нуждается в ремонте.
Он получил массу писем от людей, находящихся в больших неприятностях. "Не верится, что так много людей доверились мне и поделились своим горем", - признал он. В то же время многие обвиняли его в обмане и называли кибермошенником.
Ярвекюльг подтвердил, что в подарке нет никаких подводных камней: все именно так, как он обещал.
В огромном потоке писем Ярвекюльг отыскал сообщение от многодетной семьи из Килинги-Нымме, которая в этом году при пожаре потеряла дом и ребенка. До пожара в семье случилось еще одно горе: один из их детей утонул. Сейчас семья из 11 человек живет в трех комнатах. Ярвекюльг чувствовал, что, хотя он хотел бы помочь многим другим, отдать машину этой многодетной семье будет самым верным решением.
Отец семейства работает в Финляндии. Ярвекюльг связался с ним в среду, и в ходе разговора еще раз убедился, что отдает машину в правильные руки. "После Рождества мы оформим подарок. Нам придется заключить договор купли-продажи за один евро, и тогда машина покинет мой двор", - сказал Ярвекюльг.
Оглядываясь назад, он сказал, что лучше было бы отдать машину по-тихому. "Это не пиар-ход, я не какой-то там герой", - подчеркнул он. По его словам, он просто не верил, что его объявление разлетится по интернету. "У меня правда больше нет машин, которые я мог бы отдать", - с сожалением заявил Ярвекюльг.
Подаренный Touareg - полноприводный, с 3,2-литровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач. Автомобиль недавно ремонтировали: у него новые фары, стартер, проводка, аккумуляторы, камера заднего вида и датчики парковки. По словам Ярвекюльга, на машине нет ржавчины, а его пробег - 234 000 километров. Техосмотр действует до июля 2023 года, также предоставляется летняя резина на литых дисках.
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