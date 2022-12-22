Житель Эстонии решил подарить машину многодетной семье, пережившей трагедию

"Я и сам терял ребенка, - вздохнул Ярвекюльг. - Это так".

Идея подарить машину пришла ему в голову спонтанно. Раньше Ярвекюльг ездил на ней на выступления: он музыкант. Теперь нужные ему для выступлений вещи стали компактнее, и эта машина больше не нужна. В последнее время на ней ездили пару раз в год, но технически она исправна, не ржавая и не нуждается в ремонте.

Он получил массу писем от людей, находящихся в больших неприятностях. "Не верится, что так много людей доверились мне и поделились своим горем", - признал он. В то же время многие обвиняли его в обмане и называли кибермошенником.

Ярвекюльг подтвердил, что в подарке нет никаких подводных камней: все именно так, как он обещал.