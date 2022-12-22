Стакис: расчистка улиц в Риге всегда будет приоритетом

"Эта зима уже "съела" 3,7 млн евро. Это очень много. В 2019 году на содержание дорог у нас было 18 млн евро, а сегодня мы почти удвоили этот бюджет, готовясь к зиме. Расчистка улиц всегда будет приоритетом", - сказал Стакис.

Мэр сообщил, что в настоящее время в Риге работают 99 единиц зимней техники, которые обрабатывают и тротуары, и улицы.

"Стало лучше, но не идеально. Самой большой проблемой на данный момент является откачка воды, потому что многие колодцы замерзли", - сказал Стакис.

Как сообщалось, в эти дни улицы и дороги по всей Латвии особенно скользкие, поскольку в большинстве регионов прошел ледяной дождь. В таких условиях дорожная обстановка может меняться очень быстро, и даже после обработки антискользящими средствами обледенение может появиться вновь из-за осадков и погодных условий.