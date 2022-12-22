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Видео ⟩ В Зиепиеккалнсе столкнулись два автомобиля Audi. Водители скрылись с места аварии

rus.tvnet.lv
В Зиепиеккалнсе столкнулись два автомобиля Audi. Водители скрылись с места аварии
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Фото: Facebook/ sadursme.lv

На выходных в Зиепниеккалнсе произошла авария с участием двух автомобилей Audi, в результате которой один из автомобилей врезался в дорожный знак и фонарный столб, сообщила RUS TVNET представитель Государственной полиции Лига Багдоне.

В ночь с субботы на воскресенье, 18 декабря, в Риге на улице Калету произошло столкновение автомобилей Audi A4 и Audi 80, после чего один из автомобилей врезался в препятствия - дорожный знак и фонарный столб.

Водители обоих автомобилей после ДТП скрылись с места происшествия.

В связи с инцидентом Государственная полиция возбудила несколько процессов об административных правонарушениях и расследует обстоятельства происшествия, также полиция призывает отозваться очевидцев аварии, позвонив по телефону 67829238 или 110.

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