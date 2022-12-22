Выявлено 338 новых случаев Covid-19, умер один человек

Вчера проведено 1612 тестов на Covid-19, 21% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 268,9 до 262,4 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии умерли 6140 человек, зараженных Covid-19, лабораторно подтверждено 972 195 случаев заболевания.