За прошедшие сутки выявлено 338 новых случаев Covid-19, получены сведения о смерти одного пациента с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Выявлено 338 новых случаев Covid-19, умер один человек
Выявлено 338 новых случаев Covid-19, умер один человек
Вчера проведено 1612 тестов на Covid-19, 21% из них были положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 268,9 до 262,4 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии умерли 6140 человек, зараженных Covid-19, лабораторно подтверждено 972 195 случаев заболевания.
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