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Выяснилось, кем является новая спутница Эйнара Репше

rus.tvnet.lv
Выяснилось, кем является новая спутница Эйнара Репше
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Эйнар Репше и Даце Фогеле
Эйнар Репше и Даце Фогеле Фото: Saeima

В октябре бывший премьер-министр Латвии на концерт в честь столетия Сейма прибыл со спутницей, ранее неизвестной публике. Однако тогда Репше не раскрыл ее имя и не прокомментировал перемены в своей личной жизни. Сейчас же выяснилось, кем является эта загадочная дама. 

Эйнар Репше удивил многих, приехав в октябре на концерт, посвященный 100-летию Сейма, с таинственной незнакомкой. Они оба были очень скрытны и неразговорчивы.

Совсем скоро после этого появились слухи о том, что семья Репше распалась. 

Как выяснило издание Privātā Dzīve, уже осенью экс-премьер сообщил самым близким людям, что разводится с матерью своего 14-летнего сына. Бывшая супруга Рута вернулась в свой родной дом в Кестерциемсе, где руководит комплексом отдыха Albatross SPA. Сам Репше до сих пор живет в Икшкиле.

Издание выяснило, что спутница Эйнара - Даце Фогеле, владелица Центра здоровья DMF. 

Больше читайте в новом номере издания Privātā Dzīve!

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