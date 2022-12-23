Выяснилось, кем является новая спутница Эйнара Репше

В октябре бывший премьер-министр Латвии на концерт в честь столетия Сейма прибыл со спутницей, ранее неизвестной публике. Однако тогда Репше не раскрыл ее имя и не прокомментировал перемены в своей личной жизни. Сейчас же выяснилось, кем является эта загадочная дама.