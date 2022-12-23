В октябре бывший премьер-министр Латвии на концерт в честь столетия Сейма прибыл со спутницей, ранее неизвестной публике. Однако тогда Репше не раскрыл ее имя и не прокомментировал перемены в своей личной жизни. Сейчас же выяснилось, кем является эта загадочная дама.
Выяснилось, кем является новая спутница Эйнара Репше
Выяснилось, кем является новая спутница Эйнара Репше
Эйнар Репше удивил многих, приехав в октябре на концерт, посвященный 100-летию Сейма, с таинственной незнакомкой. Они оба были очень скрытны и неразговорчивы.
Совсем скоро после этого появились слухи о том, что семья Репше распалась.
Как выяснило издание Privātā Dzīve, уже осенью экс-премьер сообщил самым близким людям, что разводится с матерью своего 14-летнего сына. Бывшая супруга Рута вернулась в свой родной дом в Кестерциемсе, где руководит комплексом отдыха Albatross SPA. Сам Репше до сих пор живет в Икшкиле.
Издание выяснило, что спутница Эйнара - Даце Фогеле, владелица Центра здоровья DMF.
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