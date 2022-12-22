Как поездка за 2 евро на Bolt Drive вылилась для девушки в более чем 600 евро

"В понедельник, 19 декабря, я воспользовалась услугой Bolt Drive. Машина Bolt стояла у меня прямо под домом, поэтому я решила не брать свою намытую и воспользоваться арендной. Взяла кошелек и села в машину, съездила по делам, завершила поездку (поездка обошлась в 2€ и заняла 11 минут), закрыла машину и поставила на то же место, где ее и взяла.

Через несколько часов я обнаружила пропажу кошелька и четко вспомнила, что оставила его в машине на соседнем кресле. Сразу же написала в поддержку BOLT, но там никто не отвечал в течение часа.

Все это время я судорожно искала эту машину на карте BOLT, чтобы забрать оттуда кошелек. Через час мне позвонил из службы поддержки некий Илья, и я объяснила ему всю ситуацию еще раз, на что он сказал мне, что позвонит тем пользователям машины, кто арендовал ее после меня.

Илья перезвонил мне через 14 минут и сказал, что связался с двумя пользователям. У меня возник резонный вопрос: брали ли после меня только два человека машину или людей было больше? Почему позвонили только двум, а не всем? Оператор начал меня закидывать словами из серии: это конфиденциальная информация, мы не разглашаем данные, не можем сказать, сколько людей арендовали после вас, и так далее. Однако мне не нужны данные пользователей, мне нужно, чтобы поддержка связалась с другими арендаторами машины и уточнила кто видел кошелек, ведь он абсолютно точно был оставлен в машине.

Я все-таки попросила уточнить, была ли машина арендована только двумя пользователями или их было больше, на что мне ответили, что было больше двух.

Я очень сильно попросила Илью связаться с другими пользователями и все-таки попытаться выяснить, кто видел кошелек, и возможно, кто-то все же решит его вернуть. Я попросила оператора не говорить пользователям о деньгах, а просто спросить, видели ли они кошелек, но никто из них так и не признался.

Илья перезвонил через 6 минут и сказал, что связался со всеми и никто из них кошелек не видел! Естественно, ведь там была сумма в пределах 500€.

Позднее эту машину я нашла по приложению, приехала в другой конец города, осмотрела дважды, но кошелька действительно не нашла.

При обнаружении пропажи я сразу же обратилась в полицию.

Я понимаю, что кошелек был найден кем-то из водителей Bolt, но мне непонятны две вещи:

Почему люди берут чужое и не возвращают?! У меня там были важные документы, которые мне приходится теперь в срочном порядке восстанавливать. Почему в машинах Bolt Drive до сих пор нет камер? Это ведь предотвратило бы огромное количество бед, связанных с этой фирмой (кинутые на тротуарах машины, аварии, украденные вещи).

В итоге поездка в 2 евро обошлась минимум в 600".