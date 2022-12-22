Рядовая поездка на Bolt Drive стоимостью 2 евро и 2 цента до ближайшего магазина обернулась эстонке поездкой общей стоимостью более 600 евро, пишет Limon.ee.
Как поездка за 2 евро на Bolt Drive вылилась для девушки в более чем 600 евро
В редакцию портала Limon.ee поступило письмо читателя:
"В понедельник, 19 декабря, я воспользовалась услугой Bolt Drive. Машина Bolt стояла у меня прямо под домом, поэтому я решила не брать свою намытую и воспользоваться арендной. Взяла кошелек и села в машину, съездила по делам, завершила поездку (поездка обошлась в 2€ и заняла 11 минут), закрыла машину и поставила на то же место, где ее и взяла.
Через несколько часов я обнаружила пропажу кошелька и четко вспомнила, что оставила его в машине на соседнем кресле. Сразу же написала в поддержку BOLT, но там никто не отвечал в течение часа.
Все это время я судорожно искала эту машину на карте BOLT, чтобы забрать оттуда кошелек. Через час мне позвонил из службы поддержки некий Илья, и я объяснила ему всю ситуацию еще раз, на что он сказал мне, что позвонит тем пользователям машины, кто арендовал ее после меня.
Илья перезвонил мне через 14 минут и сказал, что связался с двумя пользователям. У меня возник резонный вопрос: брали ли после меня только два человека машину или людей было больше? Почему позвонили только двум, а не всем? Оператор начал меня закидывать словами из серии: это конфиденциальная информация, мы не разглашаем данные, не можем сказать, сколько людей арендовали после вас, и так далее. Однако мне не нужны данные пользователей, мне нужно, чтобы поддержка связалась с другими арендаторами машины и уточнила кто видел кошелек, ведь он абсолютно точно был оставлен в машине.
Я все-таки попросила уточнить, была ли машина арендована только двумя пользователями или их было больше, на что мне ответили, что было больше двух.
Я очень сильно попросила Илью связаться с другими пользователями и все-таки попытаться выяснить, кто видел кошелек, и возможно, кто-то все же решит его вернуть. Я попросила оператора не говорить пользователям о деньгах, а просто спросить, видели ли они кошелек, но никто из них так и не признался.
Илья перезвонил через 6 минут и сказал, что связался со всеми и никто из них кошелек не видел! Естественно, ведь там была сумма в пределах 500€.
Позднее эту машину я нашла по приложению, приехала в другой конец города, осмотрела дважды, но кошелька действительно не нашла.
При обнаружении пропажи я сразу же обратилась в полицию.
Я понимаю, что кошелек был найден кем-то из водителей Bolt, но мне непонятны две вещи:
- Почему люди берут чужое и не возвращают?! У меня там были важные документы, которые мне приходится теперь в срочном порядке восстанавливать.
- Почему в машинах Bolt Drive до сих пор нет камер? Это ведь предотвратило бы огромное количество бед, связанных с этой фирмой (кинутые на тротуарах машины, аварии, украденные вещи).
В итоге поездка в 2 евро обошлась минимум в 600".
Журналист связался с департаментом коммуникаций компании Bolt, чтобы выяснить, как правильно следует поступать, если личные вещи были забыты в арендованном автомобиле, а также ответить на вопрос пользователя, почему в машинах Bolt Drive не установлены камеры.
На запрос портала Limon.ee ответила руководитель отдела по связям с общественностью Карин Касе:
"Если клиент забыл что-то в своем автомобиле Bolt Drive, следует через приложение связаться со службой поддержки, которая может временно скрыть автомобиль с карты и направить клиента к машине, чтобы тот забрал свои вещи.
Служба поддержки клиентов Bolt Drive работает круглосуточно, чтобы обеспечить клиентам максимально быструю поддержку. Мы общаемся с клиентами в электронном виде и при необходимости звоним им.
По нашему опыту, самый быстрый способ решения таких вопросов - электронный, поскольку в приложении есть вся необходимая информация об автомобиле и поездке, поэтому нет необходимости запрашивать ее у клиента.
Мы тестируем различные меры безопасности в Bolt Drive - например, в настоящее время мы испытываем в некоторых автомобилях бортовые камеры, которые снимают внешний вид автомобиля через лобовое стекло.
Насколько нам известно, ни одна служба проката автомобилей в Европе не использует камеры, снимающие внутреннюю часть салона автомобиля - это противоречит Общему положению о защите данных (GDPR), которое требует очень веской причины для такой записи".
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