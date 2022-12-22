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Сейм рассмотрит инициативу о переходе на четырехдневную рабочую неделю

rus.tvnet.lv/LETA
Сейм рассмотрит инициативу о переходе на четырехдневную рабочую неделю
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Работа за компьютером. Иллюстративное фото
Работа за компьютером. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В четверг Сейм принял решение о передаче на рассмотрение комиссий коллективного заявления 11 510 граждан Латвии "О четырехдневной и 32-часовой рабочей неделе".

Инициативу будут рассматривать комиссия по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике, комиссия по социально-трудовым вопросам, а также комиссия по делам госуправления и самоуправлений.

Автор инициативы Денис Мелехов предлагает внести изменения в 131-ю статью закона о труде, которая устанавливает нормальную продолжительность рабочего времени.

По мнению Мелехова, за счет увеличения свободного времени уровень удовлетворенности сотрудников повысится без снижения эффективности работы. У них появится больше свободного времени для учебы и личного развития, что также даст положительный экономический эффект.

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