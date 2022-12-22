Травматологическая больница переполнена; врачи работают без остановки

Представитель TOS Дагния Дижбите-Сваринска пояснила, что в данный момент ситуация в приемном покое более спокойная, однако вчера в целом было 116 амбулаторных пациентов. Врачи без остановки работали с утра до 4 часов следующего утра. 17 человек с переломами помещены в больницу, в данный момент в учреждении практически все места заняты.

Пациенты были разного возраста, наиболее частыми переломами были переломы бедра и шейки бедра, а также переломы рук и лодыжек.

По прогнозам руководителя приемного отделения TOS Гунтиса Нагле, наплыв пациентов ожидается еще несколько дней, и "если не приморозит, то будет спокойно". Впрочем, он отметил, что после рождественских выходных ожидается новая волна травм.

Председатель правлений 2-й Рижской больницы Сандрис Петронис также признал, что в данный момент ситуация в больнице как в обычный зимний день - спокойная. "В принципе, там, где чистили, там все растаяло, и теперь лед только в местах, где не чистили вообще", - сказал он.