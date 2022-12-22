Улицы продолжают быть скользкими, в результате чего Травматологическая и ортопедическая больница (TOS) в данный момент переполнена, сообщили в учреждении.
Травматологическая больница переполнена; врачи работают без остановки
Представитель TOS Дагния Дижбите-Сваринска пояснила, что в данный момент ситуация в приемном покое более спокойная, однако вчера в целом было 116 амбулаторных пациентов. Врачи без остановки работали с утра до 4 часов следующего утра. 17 человек с переломами помещены в больницу, в данный момент в учреждении практически все места заняты.
Пациенты были разного возраста, наиболее частыми переломами были переломы бедра и шейки бедра, а также переломы рук и лодыжек.
По прогнозам руководителя приемного отделения TOS Гунтиса Нагле, наплыв пациентов ожидается еще несколько дней, и "если не приморозит, то будет спокойно". Впрочем, он отметил, что после рождественских выходных ожидается новая волна травм.
Председатель правлений 2-й Рижской больницы Сандрис Петронис также признал, что в данный момент ситуация в больнице как в обычный зимний день - спокойная. "В принципе, там, где чистили, там все растаяло, и теперь лед только в местах, где не чистили вообще", - сказал он.
В то же время Петронис рассказал, что накануне людей было примерно столько же, сколько в первый день оттепели. 78% амбулаторных пациентов были теми, кто получил травмы, поскользнувшись и упав на улице. В свою очередь из тех, кто был помещен в больницу, "упавших" - примерно половина от общего числа пациентов.
Основными уличными травмами являются переломы предплечья при падении людей на руки или переломы лодыжек. В основном за помощью обращались женщины после 45 лет.
Напомним, в последние дни на улицах особенно скользко, так как в большей части Латвии прошел ледяной дождь. Обледенели и автодороги. При такой погоде состояние дорог может меняться очень быстро, поэтому после обработки противоскользящими материалами под влиянием осадков и погодных условий обледенение может образоваться повторно.
В четверг в Латвии сохраняется преимущественно облачная погода, местами идут небольшие дожди и сохраняется туман.
Больше осадков ожидается вечером в Курземе. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит +1...+4 градуса, а в Курземе - до +6 градусов.
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